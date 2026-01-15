Disperare din cauza pierderii locurilor de muncă

„Concedierea are efect imediat.” Așa reiese din scrisorile trimise unor angajați ai grupului Aeffe (Alberta Ferretti, Moschino, Pollini) în ultimele ore. După ce nu a reușit să ajungă la un acord cu sindicatele în timpul reuniunii ministeriale de săptămâna trecută, compania din San Giovanni in Marignano nu a pierdut timpul și în câteva ore a început să cheme angajații la sediu, unul după altul, anunțându-i că sunt concediați pe loc.

Mulți lucrători au rămas fără cuvinte. Atmosfera era una de mare disperare și îngrijorare. Conform planului de restructurare al companiei, reducerile prevăd un total de 221 de concedieri, dintre care 78% vor fi în San Giovanni in Marignano (peste 170 de lucrători) și 22% în Milano (adică 48 de lucrători).

„La două zile a sosit vestea oficială”

O angajată, care a solicitat anonimatul, a povestit pentru RiminiToday despre experiența sa și ce s-a întâmplat după întâlnirea de vinerea trecută. „Am fost chemată la birou miercuri dimineață, iar la două zile după întâlnire, a sosit vestea oficială: sunt concediată cu efect imediat. Este cu adevărat regretabil; nu a fost neașteptat, pentru că eram conștienți că firma trecea printr-o criză. Dar această abordare ne lasă cu adevărat fără cuvinte.”

Printre cei concediați se află oameni care și-au petrecut întreaga carieră profesională în cadrul companiei. Unii angajați lucrează la Aeffe de 25 de ani și au familii și copii de întreținut.

„Am lucrat la Aeffe timp de 17 ani”, povestește cineva, „dar nu mi-am imaginat niciodată un astfel de rezultat: speram să existe plase de siguranță socială pe termen lung. Dar nu, numai anul trecut, 70 de angajați au plecat voluntar, iar apoi situația s-a înrăutățit. Sunt trist pentru că pun pasiune în munca mea; rezultatele companiei au fost construite în parte datorită angajamentului lucrătorilor săi. În schimb, devenim numere: unul după altul chemați la birou, toți confruntându-ne cu aceeași soartă.”

O situație gestionată prost

Daniele Baiesi, secretarul Filctem Cgil Rimini, confirmă situația: „Scrisorile sosesc chiar acum și lucrăm neobosit pentru a opri concedierile. Sindicatul a primit mai multe apeluri de la angajați plângând; această acțiune a fost gestionată cu adevărat prost, iar în zilele următoare vom organiza o ședință colectivă pentru a oferi lucrătorilor îndrumări.”

În timpul întâlnirilor, majoritatea lucrătorilor au respins procedura de concediere și indemnizația modestă, participând la o grevă de opt ore luni, 12 ianuarie, ziua în care a avut loc simultan și întâlnirea de la Ministerul Muncii.





