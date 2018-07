Angajatorii oferă facilități pentru cei care acceptă să se mute în alt oraș pentru un loc de muncă

Cazare, transport și masă caldă sunt doar câteva din facilitățile pe care le asigură companiile pentru persoanele dispuse să se relocheze. Bogdan Badea, CEO eJobs România, cel mai mare portal de recrutare de forță de muncă din România a vorbit, la interviurile Libertatea Live, despre beneficiile relocării.

Pe lângă prime de relocare, unele companii suportă și costul locuinței de serviciu sau chiar al întreținerii. În funcție de poziția pe care urmează să o ai în firma respectivă, angajatorii pot oferi și mașină de serviciu, masa de prânz sau pot deconta transportul, biletele de avion și tot așa', spune Bogdan Badea.

Prime de instalare și de 15.000 de lei

Există și facilități oferite de statul român pentru cei care se mută în alt oraș pentru un loc de muncă. Este vorba de prime de instalare în valoare de 12.500 de lei, pentru șomerii care îşi schimbă domiciliul pentru a se angaja, sau de 15.000 de lei, pentru șomerii care îşi schimbă domiciliul pentru a se angaja şi care sunt însoţiți şi de membrii familiei.

Prima de instalare se acordă însă doar o dată. Atenție, însă: nu toți cei care se angajează în alte localități au dreptul la acești bani, ci doar cei din zone cuprinse în Planul național de mobilitate (pe care-l poți vedea AICI).

Datele eJobs.ro mai arată că cele mai mari oferte de locuri de muncă vin din regiunile Ardealului și Banatului, unde sunt foarte multe fabrici și oferte multe pentru zona de muncitori calificați și necalificați.

Zona de unde se relochează cele mai persoane este Moldova.

Nu vorbim doar de muncitori calificați și necalificați. Vorbim și de zona de IT și inginerie. Există destul de multe relocări și in industria de IT. Spre exemplu, unii sunt dispuși să plece de la București la Cluj, pentru o viață puțin mai liniștită', mai spune Bogdan Badea.

Potrivit acestuia, românilor le vine destul de greu să plece din orașul unde s-au născut sau s-au acomodat. În general, tinerii sunt cei care acceptă aceste provocări.

Mi se pare frapant cum un român ar pleca în străinătate mâine pentru un loc de muncă, dar când îi zici să se mute dintr-un sat din Moldova într-o fabrică renumită din Timișoara, există atât de multă reticență (…). Trebuie să ne dăm seama că există și în România locuri de muncă bine plătite', mai spune Bogdan Badea.

Consiliere profesională la numărul de telefon (021)9124

Pentru cei care nu știu cum ce trebuie să completeze într-un Curriculum Vitae, eJobs a lansat o linie de consiliere profesională – (021)9124. La capătul liniei telefonice se află un consilier eJobs care oferă suport pe tot parcursul procesului de găsire a unui loc de muncă, de la completarea CV-ului, crearea unui profil de candidat, identificarea job-urilor compatibile cu pregătirea și nivelul de experiență, precum și sfaturi punctuale cu privire la oportunitățile din piață. Numărul scurt (021)9124 are tarif normal și poate fi apelat din toată țara.

