Nu a simțit niciodată că are prea multă putere personală

„Întotdeauna mi-a fost clar că, la nivel internațional, putem acționa doar împreună”, a declarat ea, revenind de mai multe ori asupra acestei afirmații în interviu.

În timpul mandatului său de cancelar, consideră că a reușit să colaboreze și cu Donald Trump. Merkel a precizat că pentru ea a fost important să nu existe comerț protecționist, unde a avut opinii diferite față de Trump, dar că, în cele din urmă, s-au găsit întotdeauna compromisuri.

Ea consideră că acțiunea comună a țărilor europene este crucială și în contextul războiului din Ucraina.

Discuții despre Putin și pandemia de COVID-19

Recent, Viktor Orbán a spus că, pe timpul mandatului Angelei Merkel, Vladimir Putin nu ar fi îndrăznit să atace Ucraina. Merkel a declarat că nu dorește să divulge discuțiile private avute cu Orbán pe acest subiect, deși autobiografia sa face referire la acest aspect. Merkel se întreabă și dacă Putin ar fi declanșat războiul fără pandemia de coronavirus din 2020. Nu poate răspunde sigur, dar consideră că pandemia a schimbat politica globală, deoarece liderii nu s-au mai putut întâlni față în față.

„Dacă nu poți discuta față în față divergențele, nu poți încheia nici noi compromisuri”, a spus ea.

Viitorul războiului Rusia-Ucraina

Întrebarea importantă în prezent, după opinia sa, este cum va evolua conflictul dintre Rusia și Ucraina. Europa trebuie să se întărească militar, dar diplomația nu trebuie neglijată.

În 2021, ea a încercat să promoveze o politică europeană comună față de Rusia, deoarece considera că aceasta era singura modalitate de a negocia cu Vladimir Putin, care ignora din ce în ce mai mult în mod deschis acordul de la Minsk din 2014. Această poziție comună nu a putut fi realizată, iar după ce Merkel a părăsit funcția, Rusia a atacat Ucraina. Totuși, ea spune că este imposibil de știut ce s-ar fi putut întâmpla diferit.

Angela Merkel a avut discuții lungi cu Viktor Orbán

Merkel a spus că a avut adesea lungi discuții cu Viktor Orbán, dar amândoi erau dispuși la un compromis, astfel că au reușit întotdeauna să ajungă la un acord. Ea a subliniat că Uniunea Europeană poate obține rezultate doar dacă toată lumea este de acord sau, uneori, dacă cineva iese din cameră.

În 2015, Merkel ar fi criticat tendința lui Orbán de a deveni tot mai mult un opozant al său. Prim-ministrul ungar nu crede că democrația liberală este calea corectă și are, de asemenea, o poziție diferită în ceea ce privește problemele de egalitate și diversitate, a spus Merkel, adăugând că, în ciuda tuturor acestor lucruri, ceea ce contează este că au căzut de acord în chestiunile UE.

„Întotdeauna am vorbit deschis”, a răspuns Merkel la întrebarea dacă i-a exprimat critică personală lui Orbán la întâlnirile lor.

„Este important ca, chiar și cu opinii diferite, să avem încredere unul în celălalt. Încrederea înseamnă să nu divulgăm totul. În final, contează ceea ce am realizat”.

Negocieri în timpul președinției germane a UE

În 2020, în timpul președinției germane a UE, Merkel a negociat cu liderii Ungariei și Poloniei pe tema procedurilor legate de suspiciunile de corupție. Ea i-a spus lui Orbán că Ungaria trebuie să demonstreze lipsa corupției. Unele măsuri cerute de UE au fost implementate, permițând accesul la o parte din fondurile blocate. Merkel a considerat că s-a ajuns la un compromis echitabil.

Poziția față de gazul rusesc

În ceea ce privește achiziționarea și utilizarea gazelor rusești, Merkel a menționat că nu doar Rusia a beneficiat de vânzarea acestora, ci și Europa și, prin urmare, Germania. Din cauza agresiunii lui Putin, importurile de energie din Rusia au fost suspendate, dar Ungaria și Viktor Orbán au ales altă cale. Merkel a spus:

„Nu sunt de acord ca ei să continue să cumpere gaz și petrol rusesc, dar apără foarte ferm interesele economice maghiare”.

Totodată, ea consideră absurdă ideea că Viktor Orbán ar fi „calul troian” al lui Putin în UE, Europa nefiind păcălită de un asemenea truc.

