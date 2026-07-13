București: ploi torențiale și vijelii luni după-amiază

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în intervalul 13 iulie, ora 13:00 – 13 iulie, ora 20:00, cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara, când vor fi averse (10…20 l/mp și izolat peste 25 l/mp), descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze de 50…70 km/h) și condiții de grindină de mici dimensiuni (1…2 cm).

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade.

În intervalul 13 iulie, ora 13:00 – 13 iulie, ora 20:00, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologiep va actualiza mesajele de alertă, inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

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