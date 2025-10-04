Precipitații în mai multe regiuni, ninge la munte

Vremea va fi rece pentru această perioadă a anului, deși temperaturile vor crește ușor față de ziua precedentă. Cerul va fi înnorat în mare parte a țării, cu perioade de variabilitate în sud și sud-est în prima parte a nopții.

Se așteaptă ploi în Banat, Crișana, Maramureș și local în Transilvania și Moldova. În restul țării, ploile vor fi izolate. În unele zone, cantitatea de precipitații poate ajunge la 10-15 l/mp.

La altitudini de peste 1800 m, vor cădea lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte și izolat în sud-vest și est.

Temperaturi variabile

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 18 grade Celsius, cu valori mai ridicate în Dobrogea, unde se pot atinge 20 de grade. Minimele vor varia între 1 și 10 grade, cu valori mai scăzute în sud-vest.

Prognoza pentru București

În Capitală, vremea se va ameliora ușor. Cerul va fi parțial înnorat la începutul zilei, cu șanse reduse de ploaie. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 14-15 grade, iar minima în jurul valorii de 4 grade Celsius.

Fenomenele meteo extreme de vineri au provocat pagube în 49 de localităţi din 14 judeţe şi în Capitală. Peste 140 de maşini au fost avariate de copaci doborâţi, iar o persoană din Bucureşti a ajuns la spital cu traumatisme.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) anunţă că furtunile de vineri, între orele 07:00 şi 21:00, au produs efecte în 49 de localităţi din 14 judeţe (Argeş, Brăila, Buzău, Caraş-Severin, Dolj, Dâmboviţa, Giurgiu, Hunedoara, Ialomiţa, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman şi Vrancea), precum şi în municipiul Bucureşti.