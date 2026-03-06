De la podiumurile modei londoneze la recunoașterea internațională

Annabel Schofield a fost una dintre figurile emblematice ale modei londoneze în anii 80, perioada în care orașul era un epicentru al stilului avangardist.

„Sincer, cred că Londra [este cea mai bună] în ceea ce privește stilul de ultimă oră, datorită noilor romantici, sfârșitului punk-ului, Viviennei Westwood, Katherinei Hamnett, stilului Body Map [și] Buffalo…”, spunea Schofield în 2012 pentru Mirror80. Reprezentată de agenția Take Two, ea a devenit o prezență constantă pe coperțile revistelor de modă și a colaborat cu branduri renumite precum Yves Saint Laurent, Rimmel, Revlon și Boots No. 7.

Un moment memorabil al carierei sale a fost apariția într-o reclamă Bugle Boy Jeans, în care rostea replica devenită iconică: „Scuzați-mă, aceia sunt blugi Bugle Boy pe care îi purtați?”, conducând un Ferrari negru prin deșert.

Melissa Richardson, fostă proprietară a agenției Take Two, a declarat: „A fost una dintre favoritele lui David Bailey și a apărut în nenumărate ședințe foto pentru Vogue italiană. Era loială, grijulie și, mai presus de toate, o frumusețe izbitoare. Își cunoștea meseria. Era cea mai bună.”

De la modelling la Hollywood: roluri în „Dallas” și producții de film

Născută pe 4 septembrie 1963, în Llanelli, Țara Galilor, Schofield a fost influențată de lumea cinematografiei încă din copilărie, tatăl său fiind John D. Schofield, un director de producție cunoscut pentru filme precum „Romancing the Stone”și „Jerry Maguire”. În 1988, în apogeul carierei de model, s-a mutat la Los Angeles, unde a interpretat rolul lui Laurel Ellis în „Dallas”, alături de Larry Hagman.

Pe lângă televiziune, Schofield a jucat în filme precum „Solar Crisis”, cu Charlton Heston, și „Dragonard”. Ulterior, a trecut în spatele camerei, lucrând la producția unor filme precum „The Brothers Grimm” și „City of Ember”.

Producător, scriitoare și colaborări cu artiști celebri

În 2010, Schofield a fondat Bella Bene Productions, o companie de producție din Burbank, California. Aceasta a dezvoltat proiecte muzicale, de modă și reclame, colaborând cu artiști de renume precum Nick Egan, cunoscut pentru lucrările sale cu The Clash și Oasis. De asemenea, a produs o campanie 3D Guerlain cu Angelina Jolie, alături de fotograful Will Camden.

Schofield a scris romanul semi-autobiografic „Alinierea cireșelor”, inspirat de viața sa de model și actriță în anii 80. Cartea include o dedicație specială prietenului său, Heath Ledger, cu care a colaborat în „The Brothers Grimm”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE