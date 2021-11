„Am decis înfiinţarea acestui comandament după ce am văzut rezultatele controalelor de zilele trecute, la cei care au «furat startul» campaniei de reduceri. Aşa cum am spus de fiecare dată, manifestăm toleranţă zero faţă de orice abatere de la legislaţia în domeniu”, a declarat preşedintele ANPC, Claudiu Dolot, într-un comunicat de presă.

Parte a campaniei „Protecţia Consumatorilor nu se negociază!”, ne dorim ca acest comandament să împiedice transformarea lui Black Friday în Ziua Păcălellilor. preşedintele ANPC, Claudiu Dolot:

Marţi, 9 noiembrie, comisarii de la Protecţia Consumatorilor au cerut suspendarea temporară a activității Altex.ro, după ce au accesat, marți, site-ul și au descoperit că magazinul vindea peste 1.000 de produse promovate ca fiind la reducere de Black Friday, fără să aplice reducerile din preţul de referinţă.

Comandamentul, a cărui strategie de funcţionare a fost stabilită în urma unei videoconferinţe cu toţi comisarii şefi şi comisarii şefi adjuncţi din ţară, este coordonat de către Paul Anghel, director general ANPC.

„Reamintim consumatorilor că vânzările cu preţ redus, indiferent de tipul acestora (soldare, lichidare, vânzări promoţionale) trebuie să respecte o serie de reguli de fixare şi publicitate a preţurilor. Astfel, orice comerciant care anunţă o reducere de preţ trebuie să o raporteze la preţul de referinţă practicat în acelaşi spaţiu de vânzare pentru produse identice. Preţul redus trebuie să fie inferior preţului de referinţă. Preţul de referinţă reprezintă cel mai scăzut preţ practicat în acelaşi spaţiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării preţului redus”, atenţionează sursa citată.

În acest context, ANPC a pus la dispoziţia consumatorilor din toată ţara o adresă de e-mail dedicată, [email protected], la care îi invită să trimită fotografii sau orice documente ce pot fi de folos în investigaţiile legate de promoţiile din această perioadă.

Citeşte şi:

Probleme cu oxigenul la spitalul din Ploiești care a ars, arătate de Libertatea acum un an: „Sunt mulți, liniile nu fac față”

Incendiu la un spital COVID din Ploiești. Doi pacienți au murit și o infirmieră a suferit arsuri grave

Managerul Spitalului Judeţean Ploieşti: Secţia care a ars nu avea autorizaţie de incendiu

PARTENERI - GSP.RO Povestea timișoreanului care s-a mutat în mijlocul Atlanticului, în 2004. Ce spune acum, după 17 ani, despre țara care i-a atras mereu pe români

Playtech.ro ȘOC! Ce a făcut fosta soție a lui Petrică Mâțu Stoian la înmormântare. Am aflat detalii sfâșietoare

Observatornews.ro O femeie se prăbușește de durere după ce a fost biciuită de 17 ori pentru că a întreținut relații sexuale cu iubitul ei, în afara căsătoriei, în Indonezia

HOROSCOP Horoscop 11 noiembrie 2021. Racii este important să dozeze corect orice fel de mesaj, mai ales față de cei dragi

Știrileprotv.ro Un actor celebru din “Monster’s Ball” a murit la 30 de ani, după grave probleme pulmonare

Telekomsport Reacţia lui Becali după ce i-a fost acceptată oferta de 6,8 milioane de euro: ”L-am luat pentru că era omul la puşcărie”

PUBLICITATE CONCURS: Fii vedeta noastră într-un editorial de modă special #ArcaneELLE!