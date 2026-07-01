Compania a anunțat pe X că accesul va fi restabilit începând cu 1 iulie, după ce a primit aprobare din partea Ministerului de Comerț.

Interdicție pentru oricine nu e american

Anthropic a fost obligată să suspende accesul tuturor cetățenilor străini la modelele sale AI în urmă cu câteva săptămâni, inclusiv pentru angajații săi străini aflați pe teritoriul SUA.

Pentru a respecta cerințele guvernamentale, compania a blocat complet accesul la Mythos și Fable. Potrivit Engadget, interdicția a fost ridicată după ce Anthropic a implementat măsuri suplimentare de securitate.

Acces pentru membrii „Glasswing”

Recent, Anthropic a primit autorizația de a reactiva Mythos 5 pentru „un set de organizații americane care operează și apără infrastructura critică”. Conform rapoartelor, acest demers a permis accesul la modelul de securitate cibernetică pentru aproximativ 100 de organizații partenere din cadrul proiectului Glasswing.

Totuși, soarta modelului Fable, conceput pentru a aduce capabilitățile Mythos publicului larg, rămânea incertă. Ministrul de Comerț din SUA, Howard Lutnick, a explicat într-o scrisoare adresată companiei că interdicția asupra modelului Fable a fost ridicată după ce Anthropic a „acceptat să detecteze și să abordeze în mod proactiv riscurile de securitate asociate modelelor”.

Mythos și Fable sunt cele mai puternice modele AI dezvoltate de Anthropic

Financial Times a menționat că restricțiile asupra Mythos și Fable au fost impuse anterior după ce Amazon și alte companii au avertizat că acestea ar putea fi vulnerabile la „jailbreak” și utilizate în scopuri rău-intenționate.

Într-o postare anterioară, Anthropic și-a apărat modelele și a enumerat măsurile de siguranță implementate pentru a preveni utilizarea abuzivă. Conform sursei citate, reluarea accesului reprezintă o etapă importantă în utilizarea responsabilă a tehnologiei AI de către companie.

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