Potrivit unei declarații publicate pe site-ul oficial al companiei, Anthropic a fost somată să interzică utilizarea modelului de către cetățenii străini din cauza potențialului său „prea puternic”. „Efectul net al acestei ordonanțe este că trebuie să dezactivăm brusc Fable 5 și Mythos 5 pentru toți clienții noștri pentru a asigura conformitatea”, a explicat compania în comunicatul său.

Anthropic susține că nu au fost descoperite vulnerabilități majore

Modelul Claude Fable 5, o variantă a programului Claude Mythos, concurează direct cu alte tehnologii de vârf, precum ChatGPT de la OpenAI și Gemini de la Google. Cu toate acestea, Anthropic a declarat că, în ciuda ordinului primit, autoritățile americane nu au identificat vulnerabilități clare. „Înțelegem că guvernul consideră că a luat cunoștință de o metodă de ocolire sau „jailbreak” a Fable 5”, a specificat compania.

Procesul de „jailbreaking” implică evitarea restricțiilor software pentru a accesa funcții blocate sau date sensibile. În urma unei analize interne, Anthropic a descoperit doar câteva vulnerabilități „minore și cunoscute anterior”, subliniind că astfel de breșe sunt detectabile și în alte modele publice fără utilizarea unor tehnici avansate de ocolire.

În declarațiile sale, compania a susținut că înainte de lansare a implementat măsuri stricte de siguranță pentru prevenirea pirateriei cibernetice. Totuși, acest lucru nu a fost suficient pentru a liniști autoritățile și comunitatea internațională, care și-au exprimat îngrijorarea cu privire la riscurile pe care le-ar putea genera un astfel de instrument avansat.

Experții avertizează asupra riscurilor asociate modelelor AI tot mai puternice

Într-un interviu pentru BBC, Gina Neff, profesoară de inteligență artificială responsabilă la Universitatea Queen Mary din Londra, a subliniat că această decizie ar putea avea consecințe negative asupra dezvoltării și testării în siguranță a noilor tehnologii. „Ne aflăm pe un teritoriu necunoscut în acest moment”, a declarat ea. „Persoanele din industria inteligenței artificiale ne-au avertizat că aceste instrumente se îmbunătățesc foarte rapid și că trebuie să fim capabili să dezvoltăm capacități pentru a ne proteja companiile de atacurile cibernetice.”

Un raport al Institutului de Securitate a Inteligenței Artificiale al guvernului britanic a arătat că modelul Claude Fable 5 ar putea exploata sisteme de apărare în 73% din cazuri, ceea ce reprezintă „o schimbare radicală în ceea ce privește capacitatea în domeniul securității cibernetice”, potrivit profesoarei Neff.

Tensiuni cu administrația Trump

Această controversă vine pe fondul unui conflict între Anthropic și administrația Trump. Președintele american a criticat public compania, în timp ce secretarul Apărării, Pete Hegseth, a numit-o „risc pentru lanțul de aprovizionare”. Acesta este primul caz în care o companie americană primește o astfel de desemnare, utilizată în mod obișnuit pentru entități din țări considerate adversare.

Anthropic a contestat decizia printr-un proces împotriva Pentagonului. Un judecător american a decis că directiva care interzice utilizarea instrumentelor companiei de către agențiile guvernamentale nu poate fi aplicată pe durata litigiului. Cu toate acestea, compania se confruntă în continuare cu incertitudini legate de viitorul său pe piața americană.

„Capacitățile Fable depășesc pe cele ale oricărui model pe care l-am pus vreodată la dispoziția publicului”, a declarat compania. Cu toate acestea, unii critici au pus sub semnul întrebării această caracterizare, susținând că ar putea fi doar o strategie de marketing exagerată.

Înainte de lansarea publică din luna iunie 2026, Anthropic a oferit acces limitat la Claude Fable 5 unor organizații selectate pentru a testa vulnerabilitățile modelului.

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