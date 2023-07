„Din punct de vedere legal sau procedural, nu văd cum ar fi posibil. Poate să revizuiască doar domnul Amuza, dacă dumnealui își face o evaluare, dacă apreciază că nu este acolo unde trebuie să fie, cred că este singurul în măsură să ia o decizie în acest sens. A fost un post public, iar domnul Amuza s-a prezentat ca unic candidat. A îndeplinit criteriile minimale. Potrivit fișei de verificare, pentru ocuparea postului de asistent ai nevoie de un singur articol”, a afirmat Antonio Momoc, vineri, 21 iulie.

Decanul FJSC a adăugat că Antonio Amuza nu este un candidat ideal, iar faptul că a ascuns anumite detalii din CV-urile trecute reprezintă o problemă.

„Nu cred că este un candidat ideal, ba mai mult, este cunoscut faptul că eu am remarcat că există o inadecvare între ceea ce are ca experiență domnul Amuza și postul pentru care candidează. O altă problemă este cea care ține de faptul că domnul Amuza spune în CV-ul dumnealui că până în 2022 a lucrat la Serviciul Român de Informații, face această precizare în CV-ul de concurs, doar că noi am aflat ulterior acestui concurs faptul că dumnealui nu a făcut această mențiune la un concurs anterior, la Sociologie”, a precizat el.

Deci din această perspectivă sigur că există neîncredere în acest moment și semne de întrebare. Mulți dintre noi, membri ai comisiei respective, am crezut că dumnealui ne spune într-un mod transparent faptul că a lucrat la personal într-o anumită instituție. Nu am primit niciun semnal din partea niciunei comisii că este incompatibil. Antonio Momoc, decanul Facultăţii de Jurnalism:

Recomandări Mărturii din centrele de bătrâni deținute de un tânăr politician PSD în București unde autoritățile au găsit „saltele cu urme de fecale”. Închis pentru 6 luni, un azil a fost redeschis după patru zile

„Eu i-aș recomanda să se retragă, dar nu pot să fiu în locul dumnealui. Cred că dumnealui va trebui să ia această decizie, pentru că ține, până la urmă, de propria persoană, de felul în care vede această chestiune”, a mai spus Momoc.

Amuza a ascuns în CV-uri că a fost angajat SRI

Senatul Universității București l-a validat miercuri, 19 iulie, pe Antonio Amuza, în postul de asistent universitar la Facultatea de Jurnalism. În CV-ul care i-a însoțit candidatura, Antonio Amuza a menționat pentru prima dată că în perioada 2017-2022 a fost Șef Departament Resurse Umane în cadrul Serviciului Român de Informații.

Până atunci, Antonio Amuza era cunoscut ca sociolog la Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES), fondat de Vasile Dîncu, fost ministru PSD al Apărării în Guvernul Ciucă.

Unic candidat, Amuza, în vârstă de 34 de ani, a fost admis ca asistent universitar la FJSC.

