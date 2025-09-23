Cum a început totul: o lucrare de câteva mii de lei

În aprilie 2023, firma lui Emil B., specializată în montarea ușilor, a primit o comandă pentru 43 de uși de interior pe un șantier din Vișani, unde SC Ianis Club SRL ridica un bloc. Societatea era administrată de Marius Crîșmaru, ajutat de colaboratorul său Igor Sîrghii.

Pe 20 mai, doi muncitori au finalizat montajul ușilor, lucrarea fiind acceptată inițial fără obiecții. Mai rămăsese de achitat un rest de 1.050 de lei, sumă pe care Emil B. a venit să o încaseze direct pe șantier.

Numai că întâlnirea a luat o turnură violentă.

Scene șocante: bătut, pus în genunchi și filmat

Potrivit anchetatorilor, Crîșmaru l-a atras pe furnizor într-un apartament de la parter, sub pretextul că vrea să-i arate o problemă la o ușă. Odată intrați, Igor Sîrghii a încuiat ușa și a luat cheile. Crîșmaru l-a acuzat că i-a mințit cu privire la muncitori și că lucrarea a întârziat. Apoi a trecut la violență:

„L-a lovit cu pumnii și picioarele, l-a amenințat că îl omoară și i-a spus că, dacă anunță poliția, îi va răpi familia”, se arată în rechizitoriu.

A urmat momentul umilitor, când victima a fost obligată să îngenuncheze și să declare pe o filmare că a primit integral 15.000 de lei. După ce au plecat, l-au lăsat încuiat în apartament. Emil B. a reușit să iasă pe geam, și-a fotografiat vânătăile și a sunat la 112.

Probele care i-au dat de gol: „L-am rupt cu bătaia!”

În fața instanței, cei doi au negat acuzațiile, spunând că victima a exagerat și că ar fi fost doar „două palme”. Au susținut că filmarea era menită să demonstreze deficiențele lucrării.

Numai că probele au fost clare:

înregistrarea video realizată de Sîrghii arăta victima vizibil intimidată și speriată;

fotografiile și certificatul medico-legal confirmau leziunile;

iar interceptările telefonice l-au trădat pe Crîșmaru.

„Pe ăla cu ușile l-am rupt cu bătaia! L-am închis într-un apartament… Trebuie să le dai în cap deodată!”, spunea acesta, într-o convorbire telefonică redată în dosar, scrie sursa citată.

„O astfel de înregistrare nu are valoare juridică, dimpotrivă, dovedește atitudinea abuzivă și încercarea de a fabrica probe după propriul interes”, a fost concluzia magistraților.

Condamnări cu executare suspendată și daune morale

În iulie 2023, Crîșmaru și Sîrghii au fost trimiși în judecată pentru lipsire de libertate, loviri și alte violențe. Crîșmaru a mai fost acuzat și de influențarea declarațiilor. Instanța i-a găsit vinovați, dar a ținut cont de faptul că incidentul a durat câteva minute, că victima nu a suferit răni grave și că inculpații nu aveau antecedente penale.

Astfel, Marius Crîșmaru a primit 2 ani și 3 luni de închisoare și o amendă penală de 80.000 de lei, iar Igor Sîrghii doar 1 an și 9 luni de închisoare și o amendă penală de 30.000 de lei. Ambele pedepse cu închisoarea au fost suspendate.

Cei doi trebuie să plătească și 40.000 de lei daune morale plus 3.000 de lei daune materiale pentru terapia psihologică a victimei. Sentința nu este definitivă și poate fi contestată în apel.

