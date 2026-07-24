Într-o piață în care mulți conducători auto percep alegerea ca fiind între protecția minimă oferită de RCA și o poliță CASCO completă, Anytime propune o abordare diferită. În locul unei alegeri de tip „totul sau nimic”, compania introduce o ofertă flexibilă, cu mai multe niveluri de protecție, care le permite clienților să își personalizeze asigurarea în funcție de profilul autovehiculului, modul de utilizare și nivelul de acoperire dorit.

Prin această lansare, Anytime nu adaugă doar două produse noi în portofoliu, ci construiește o ofertă completă de protecție auto, care răspunde diferitelor nevoi ale șoferilor și simplifică modul în care aceștia aleg o asigurare.

Portofoliul Anytime include acum patru niveluri de protecție:

  • RCA asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, disponibilă și cu opțiunea de Decontare Directă;
  • RCA PLUS – include RCA, Asistență Rutieră și, opțional, Decontare Directă;
  • Soluție CASCO Esențială – combină beneficiile RCA PLUS cu principalele acoperiri CASCO, oferind un echilibru optim între nivelul de protecție și cost; disponibilă și cu opțiunea de Decontare Directă.
  • Soluție CASCO Completă – oferă cel mai ridicat nivel de protecție, incluzând beneficiile RCA PLUS, pachetul complet de acoperiri CASCO și, opțional, Decontare Directă.

Noua structură le permite clienților să compare toate variantele disponibile în cadrul aceluiași proces de ofertare și să aleagă soluția care răspunde cel mai bine nevoilor lor.

„Lansarea noilor soluții CASCO reprezintă următorul pas firesc în dezvoltarea Anytime în România și în strategia noastră de a construi un portofoliu complet de protecție auto. Credem că alegerea unei asigurări nu ar trebui să însemne un compromis între protecția minimă și cea maximă, ci posibilitatea de a selecta nivelul de acoperire potrivit fiecărui șofer. Prin această extindere continuăm să aducem pe piața locală expertiza și inovația dezvoltate de Grupul Achmea pe alte piețe europene, păstrând în același timp promisiunea Anytime de a oferi o experiență simplă, transparentă și integral digitală”, a declarat Oana Pienescu, Head of Operations, Anytime România.

Anytime România introduce o nouă abordare a protecției auto și își extinde portofoliul prin lansarea noilor soluții CASCO
Oana Pienescu, Head of Operations, Anytime România

O singură experiență digitală pentru toate opțiunile de protecție auto

Lansarea noii game CASCO păstrează modelul digital-first care definește Anytime și extinde aceeași experiență simplă și rapidă de achiziție pentru întregul portofoliu de asigurări auto.

După completarea a doar patru informații obligatorii – numărul de înmatriculare, CNP-ul, seria de șasiu și localitatea – clienții primesc, în cadrul aceluiași flux digital, ofertele disponibile pentru toate nivelurile de protecție aferente autovehiculului lor.

Astfel, aceștia pot compara ușor opțiunile disponibile și pot decide care este nivelul de protecție potrivit, fără procese suplimentare sau etape diferite de ofertare.

Întregul proces de achiziție se desfășoară online. Pentru soluțiile CASCO care necesită evaluarea autovehiculului, aceasta se realizează printr-o autoinspecție digitală bazată pe fotografii încărcate direct de client, eliminând necesitatea programărilor, deplasărilor sau inspecțiilor fizice.

Prin digitalizarea completă a procesului de ofertare și emitere, Anytime reduce timpul necesar achiziționării unei polițe și transformă un proces perceput adesea ca fiind complicat într-o experiență intuitivă și accesibilă.

„Nevoile de protecție nu sunt identice pentru toți șoferii. Un autoturism nou are alte nevoi decât unul cu o vechime de câțiva ani, iar așteptările clienților sunt diferite. De aceea am construit o ofertă flexibilă, care permite fiecăruia să aleagă exact nivelul de protecție de care are nevoie, fără să plătească pentru acoperiri pe care nu le consideră relevante. În același timp, am simplificat întreaga experiență de achiziție astfel încât obținerea unei polițe CASCO să fie la fel de rapidă și intuitivă ca orice altă experiență digitală”, a declarat Mihai Măgureanu, Head of Underwriting, Anytime România.

Odată cu această lansare, Anytime își extinde portofoliul de asigurări auto și își consolidează poziționarea ca asigurător digital-first, oferind șoferilor din România o modalitate mai simplă, mai flexibilă și mai accesibilă de a alege nivelul de protecție potrivit nevoilor lor.

Foto: Anytime România

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