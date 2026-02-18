Producția națională

Astfel, la ora 13.47, producția națională se ridica la 8.066 MW, din care:

  • 1889 MW, adică 23,43% din total, era energie hidro. Este vorba în special de producția companiei de stat Hidroelectrica
  • 1.607 MW, adică 19,9%, erau hidrocarburi. Este vorba în special de termocentrala pe gaze a Petrom de la Brazi, plus CET-urile din marile orașe care produc energie termică pentru încălzire
  • 1.338 MW, adică 16,59%, o reprezintă energia eoliană
  • 1.330, adică 16,49% din total, o reprezintă energia nucleară, adică producția companiei de stat Nuclearelectrica, ce oprează centralele de la Cernavodă
  • 1.105 MW, adică 13,7%, reprezintă energia solară
  • 724 MW, adică 8,98%, este energie pe bază de cărbune, realizată în special la Complexul Energetic Oltenia și Complexul Energetic Valea Jiului
  • 62 MW este energia pe bază de biomasă, adică 0,77%
  • 11 MW sunt instalațiile de stocare, respectiv 0,14%.
Apa și gazele țin România în priză, după viscolul de marți. Preț dublu la energie față de cel din Franța și triplu față de Spania, depozitele de gaze mai au 41%

Prețurile rămân mari față de Franța sau Spania

Cu toate acestea, prețurile rămân în continuare mai mari în România decât în ale țări.

Conform portalului EuEnergy, prețul electricității pentru ziua următoare era miercuri în România de 73 de euro pe MWh, mai mult decât dublu față de cel din Franța, de 30 euro/MWh și triplu față de cel de 21 euro din Spania.

Franța are însă cea mai mare flotă de reactoare nucleare din lume, în vreme ce Spania se bazează pe energie regenerabilă.

Mult sub Germania, Polonia sau Scandinavia

În schimb, țara noastră are prețuri mult sub cele consemnate în Germania (109 euro/MWh), Italia (112 euro/MWh), Polonia (131 euro/MWh), Suedia (128 euro/MWh) sau Finlanda (130 euro/MWh).

Apa și gazele țin România în priză, după viscolul de marți. Preț dublu la energie față de cel din Franța și triplu față de Spania, depozitele de gaze mai au 41%

Care sunt cauzele

România există însă mai multe cauze pentru creșterea prețurilor la energie din ultimii ani:

  • închiderea termocentralelor pe cărbune fără a construi ceva în loc, ceea ce a făcut ca țara noastră să treacă de la un exportator net de energie la un importator
  • lipsa interconexiunilor dintre Austria și Ungaria, care face ca importul de energie ieftină din Occident să nu poată avea loc fizic
  • atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice din Ucraina, care mai departe e nevoită să compenseze din importuri.

În următoarea perioadă urmează să intre în producție mai multe capacități, respectiv termocentralele de la Iernut, Mintia și noi capacități pe gaze la Complexul Energetic Oltenia.

Cum stăm la gaze

În privința gazelor, România consuma miercuri 59,3 milioane de metri cubi de gaze, din care producția internă era de 23,5 milioane de metri cubi, o cantitate de 18,6 milioane era extrasă din depozitele subterane, iar 17,2 milioane de metri cubi erau importate, conform datelor Transgaz, transportatorul național de gaze.

Apa și gazele țin România în priză, după viscolul de marți. Preț dublu la energie față de cel din Franța și triplu față de Spania, depozitele de gaze mai au 41%

Depozitele de gaze ale României sunt pline în proporție de 41,23%, potrivit datelor Gas Infrastructure Europe.

Spre comparație, media europeană este de 33,02%. În Bulgaria, depozitele de gaze sunt la 46,38%, iar în Polonia la 55,94%.

Alte state stau însă mult mai prost, respectiv Franța (23,56%), Germania (22,99%) sau Danemarca (28,71%). Cel mai bine stau statele cu climă blândă, respectiv Portugalia (76,69%), Spania (56,87%) și Italia (50,47%).

Urmează reglementarea prețurilor la gaze

De asemenea, de la 1 aprilie urmează să se realizeze liberalizarea prețurilor la gaze, ceea ce ar însemna o scumpire între 8% și 20% pentru consumatorii casnici.

Drept urmare, premierul Bolojan a anunțat o reglementare a prețurilor până la 31 martie 2027.

Marți, Ministerul Energiei a publicat proiectul de de ordonanță de urgență. Prețul final facturat de furnizorii de gaze naturale pentru consumatorii casnici va include mai multe componente, printre care costurile de achiziție, furnizare, tarifele reglementate de ANRE, precum și TVA și accizele.

Producătorii vor avea prețul plafonat, iar furnizorii nu vor mai avea compensare.

Reamintim, din 2027, ar urma să intre în producție zăcământul Neptun Deep din Marea Neagră, ceea ce înseamnă noi cantități de gaze disponibile în țara noastră, lucru care va duce la ieftinirea lor.

Viscol și avarii la rețelele electrice

Reamintim, România trece printr-un nou episod de viscol.

Fenomenele meteo au afectat peste 166.000 de consumatori din 205 localități din 10 județe, unde s-au constatat avarii la rețeaua electrică, în special în partea de est și de sud a României.

De asemenea, traficul rutier este oprit miercuri, 18 februarie, pe mai multe drumuri naționale și autostrăzi din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Peste 1.570 de utilaje şi aproximativ 3.000 de angajaţi ai Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) intervin în zonele cu zăpadă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ilie Bolojan așteaptă promulgarea legii care taie pensiile magistraților ca să evite pierderea celor 231 de milioane de euro și anunță noi corecții
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Primul lucru pe care l-a făcut Ilie Bolojan după decizia CCR. Anunțul despre care toată România discută acum. E fără precedent
Viva.ro
Primul lucru pe care l-a făcut Ilie Bolojan după decizia CCR. Anunțul despre care toată România discută acum. E fără precedent
I-au spus „Ilie Sărăcie” și inițial a refuzat să comenteze pe marginea acestei porecle. Acum, premierul Ilie Bolojan reacționează dur: „Cei care fac asta...”
Unica.ro
I-au spus „Ilie Sărăcie” și inițial a refuzat să comenteze pe marginea acestei porecle. Acum, premierul Ilie Bolojan reacționează dur: „Cei care fac asta...”
S-au despărțit în mare secret, însă abia acum s-a aflat de separarea lor! Cele două vedete au avut o relație tumultoasă și marcată de controverse
Elle.ro
S-au despărțit în mare secret, însă abia acum s-a aflat de separarea lor! Cele două vedete au avut o relație tumultoasă și marcată de controverse
gsp
Se mărită din nou, la 44 de ani! Imaginea care a aruncat internetul în aer
GSP.RO
Se mărită din nou, la 44 de ani! Imaginea care a aruncat internetul în aer
Dezastru pentru Gigi Nețoiu! Merge la tribunal, după ce investiția de 6 milioane de euro a fost distrusă
GSP.RO
Dezastru pentru Gigi Nețoiu! Merge la tribunal, după ce investiția de 6 milioane de euro a fost distrusă
Parteneri
Secretele frumoasei patinatoare Julia Sauter, care a făcut România să vibreze la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026: Povestea tristă din spatele succesului. Ce luptă, ce destin!
Libertateapentrufemei.ro
Secretele frumoasei patinatoare Julia Sauter, care a făcut România să vibreze la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026: Povestea tristă din spatele succesului. Ce luptă, ce destin!
Doamne, cât a crescu! Cum arată Lilibet, fiica lui Meghan Markle și a Prințului Harry! E superbă! Imaginea care i-a emoționat pe fani
Avantaje.ro
Doamne, cât a crescu! Cum arată Lilibet, fiica lui Meghan Markle și a Prințului Harry! E superbă! Imaginea care i-a emoționat pe fani
Vila de 1 mil. € a lui Ștefan Bănică: Detaliul din living care i-a rămas Laviniei Pîrva de la Andreea Marin
Tvmania.ro
Vila de 1 mil. € a lui Ștefan Bănică: Detaliul din living care i-a rămas Laviniei Pîrva de la Andreea Marin

Alte știri

Cum motivează CCR că tăierea pensiilor speciale ale magistraților este constituțională
Știri România 15:43
Cum motivează CCR că tăierea pensiilor speciale ale magistraților este constituțională
Prețurile la Bolt și Uber au explodat în urma ninsorii. Cât costa un drum de o oră prin București: „Mai mult decât avionul până la Madrid”
Știri România 15:39
Prețurile la Bolt și Uber au explodat în urma ninsorii. Cât costa un drum de o oră prin București: „Mai mult decât avionul până la Madrid”
Parteneri
Confesiunile războinicului care conduce un grup de români în prima linie în Ucraina. „Lasă sechele, nu voi mai fi niciodată un civil normal”
Adevarul.ro
Confesiunile războinicului care conduce un grup de români în prima linie în Ucraina. „Lasă sechele, nu voi mai fi niciodată un civil normal”
Ofri Arad, șocat înaintea debutului la FCSB! Ce a pățit israelianul la prima sa iarnă în România. Foto
Fanatik.ro
Ofri Arad, șocat înaintea debutului la FCSB! Ce a pățit israelianul la prima sa iarnă în România. Foto
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Danny Armstrong, scoțianul care a devenit erou în derby-ul României: „Cea mai frumoasă noapte din cariera mea”
Danny Armstrong, scoțianul care a devenit erou în derby-ul României: „Cea mai frumoasă noapte din cariera mea”
Cu ce rămânem după etapa a 27-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 27-a din Superliga
Parteneri
Este îndrăgostită și foarte fericită! Alexandra Stan trăiește o nouă poveste de dragoste. Cine este iubitul artistei și cum au fost surprinși împreună
Elle.ro
Este îndrăgostită și foarte fericită! Alexandra Stan trăiește o nouă poveste de dragoste. Cine este iubitul artistei și cum au fost surprinși împreună
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Unica.ro
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”

Monden

Afacerea în care și-a investit banii Culiță Sterp: „Locul perfect pentru relaxare”
Stiri Mondene 16:02
Afacerea în care și-a investit banii Culiță Sterp: „Locul perfect pentru relaxare”
Mihai Sturzu, revoltat după ce a văzut cum un curier i-a aruncat coletul fragil. A făcut publică filmarea, iar fanii au răbufnit
Stiri Mondene 16:00
Mihai Sturzu, revoltat după ce a văzut cum un curier i-a aruncat coletul fragil. A făcut publică filmarea, iar fanii au răbufnit
Parteneri
Radu Bucălae și soția lui, Alexandra, și-au prezentat apartamentul de lux. Detaliul ingenios din dormitor care i-a cucerit pe fani și povestea neștiută a cununiei lor atipice: „Totul a pornit de la un bilet la teatru!”
TVMania.ro
Radu Bucălae și soția lui, Alexandra, și-au prezentat apartamentul de lux. Detaliul ingenios din dormitor care i-a cucerit pe fani și povestea neștiută a cununiei lor atipice: „Totul a pornit de la un bilet la teatru!”
Prețul curselor ridesharing a sărit în aer. Un drum în București, mai scump decât un zbor în Madrid
ObservatorNews.ro
Prețul curselor ridesharing a sărit în aer. Un drum în București, mai scump decât un zbor în Madrid
Gata, s-a aflat! Ce salariu frumușel are Ioana Fâșie, iubita lui Ilie Bolojan. Misterioasa brunetă nu este vedetă și nici nu trăiește din expunere publică
Libertateapentrufemei.ro
Gata, s-a aflat! Ce salariu frumușel are Ioana Fâșie, iubita lui Ilie Bolojan. Misterioasa brunetă nu este vedetă și nici nu trăiește din expunere publică
Parteneri
O bustieră de... 1 milion de dolari! O strategie de marketing incredibilă: „De ce se descheie?”
GSP.ro
O bustieră de... 1 milion de dolari! O strategie de marketing incredibilă: „De ce se descheie?”
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
GSP.ro
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
Parteneri
Prima reacție a lui Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale: vom face demersurile pentru recuperarea banilor
Mediafax.ro
Prima reacție a lui Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale: vom face demersurile pentru recuperarea banilor
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Redactia.ro
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Raed Arafat, avertizare pentru toți românii în privința viscolului puternic: „RĂMÂNEȚI ACASĂ”
KanalD.ro
Raed Arafat, avertizare pentru toți românii în privința viscolului puternic: „RĂMÂNEȚI ACASĂ”

Politic

Ilie Bolojan așteaptă promulgarea legii care taie pensiile magistraților ca să evite pierderea celor 231 de milioane de euro și anunță noi corecții
Politică 16:06
Ilie Bolojan așteaptă promulgarea legii care taie pensiile magistraților ca să evite pierderea celor 231 de milioane de euro și anunță noi corecții
Președintele Nicușor Dan merge în SUA cu un avion închiriat de la Ion Țiriac: cât costă zborul dus-întors
Politică 16:05
Președintele Nicușor Dan merge în SUA cu un avion închiriat de la Ion Țiriac: cât costă zborul dus-întors
Parteneri
Scandal cu sicrie la poartă și live-uri jignitoare pe TikTok între două cunoscute influencerițe. Extorcări de zeci de mii de euro coordonate de la Iași
ZiaruldeIasi.ro
Scandal cu sicrie la poartă și live-uri jignitoare pe TikTok între două cunoscute influencerițe. Extorcări de zeci de mii de euro coordonate de la Iași
Augustin Zegrean anticipează un exod masiv din sistemul de justiție după decizia CCR pe pensiile speciale: „Nu au mai putut să boicoteze”
Fanatik.ro
Augustin Zegrean anticipează un exod masiv din sistemul de justiție după decizia CCR pe pensiile speciale: „Nu au mai putut să boicoteze”
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată