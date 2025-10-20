Cum arată apartamentul de 100.000 de euro din zona Lacul Tei

Recent, pe TikTok a devenit viral un videoclip cu un apartament din zona Lacul Tei, pe care l-a achiziționat o familie din București. Imaginile au devenit imediat virale pentru că apartamentul este într-o stare deplorabilă și necesită renovare totală.

„Astăzi face turul noului nostru apartament, pe care tocmai ce l-am achiziționat. Vreau să vă arăt cum l-am preluat de la fostul proprietar”, spune, la începutul videoclipului, femeia care a cumpărat apartamentul din Tei.

Ferestrele apartamentului sunt vechi, din lemn. Pereții au devenit cenușii sau gri odată cu trecerea timpului, iar podeaua este veche și necesită reparații. Inclusiv ușa de la intrarea în apartament este veche, din lemn.

Întreaga instalație electrică ar trebui să fie renovată, dar și tâmplăria din apartament va trebui să fie schimbată, după cum povestesc și proprietarii în videoclip. Prețul nu a fost însă unul mic, pentru imobilul din Sectorul 2, proprietarii au plătit 100.000 de euro.

Reacția proprietarilor când intră în apartamentul de 100.000 de euro viral pe TikTok

Familia care a achiziționat apartamentul din Lacul Tei a vrut să facă un videoclip în care să le arate internauților imobilul înainte de renovări și îi întreabă pe urmăritori ce preț ar plăti pentru acesta.

„Specific faptul că apartamentul este unul vechi, fără îmbunătățiri. Fac acest videoclip ca să vedeți cum arată înainte să ne apucăm de renovări.

Vreau să îmi lăsați în comentarii câți bani ați plăti voi ca să vă achiziționați un apartament asemănător (…) Avem un apartament de trei camere care este semidecomandat la etajul 4, are undeva la 75 de mp și blocul este construit după cutremur”, a mai spus femeia.

Ce renovări vor face proprietarii în apartamentul din București

Membrii familiei au cumpărat apartamentul știind că îl vor renova și au deja o listă cu toate reparațiile pe care trebuie să le facă. Aceștia s-au gândit la cât costă să renovezi un apartament, însă au cerut păreri pe TikTok referitoare la un buget orientativ. Sumele necesare pentru renovările unui astfel de apartament diferă, evident, în funcție de dorințele pe care le are fiecare cuplu și mai ales de materialele pe care le aleg pentru casa lor.

„Ce buget credeți că vom avea nevoi ca să-l facem de la zero, să schimbăm instalația electrică, instalația sanitară, parchetul, să punem gresie și faianță, să zugrăvim, să punem centrală, tot ce trebuie de la A la Z ca să arate foarte bine”, a mai spus femeia, în videoclip.

Videoclipul cu apartamentul din București a devenit viral pe TikTok

Videoclipul realizat de Ramona_drg a devenit viral pe celebra platformă. Clipul a strâns peste 3.000 de comentarii și zeci de mii de aprecieri, iar internauții au reacționat imediat ce au văzut imaginile.

„Apartamentul este superb, mai aveți nevoie de cel puțin 30 000 euro! Să-l stăpâniți sănătoși! Zonă bună, oricum mai bun decât cele noi! angajați firmă, cu contract”, a recomandat cineva în comentarii.

„Părerea mea este că veți mai băga tot atât cât ați dat pe el”, a mai scris un internaut, referitor la costurile necesare pentru renovare.

Nu au lipsit însă nici comentariile răutăcioase și criticile aduse familiei care a ales să cumpere un apartament într-un bloc vechi, pe care să-l renoveze „de la zero”. Prețurile pentru zugrăvirea unui apartament în București au încins spiritele pe internet și în trecut, iar acest cuplu nu a făcut excepție. Internauții au criticat atât alegerea, cât și prețul plătit, fără însă să ofere prea multe argumente.

„Aici au stat oameni?”, a întrebat cineva ironic.

„E semidecomandat, mai mult de 15.000 – 20.000 nu dădeam pe el”, a mai spus un internaut.

La ce prețuri se vând apartamentele cu trei camere în zona Lacul Tei

Apartamentele cu 3 camere din blocurile vechi din zona Lacul Tei, București (Sector 2), se vând în 2025 în general la prețuri cuprinse între aproximativ 115.000 și 185.000 euro, în funcție de suprafață, starea apartamentului și poziția în bloc. Prețurile medii pe metru pătrat variază în jurul valorii de 1.700-2.700 euro, iar apartamentele renovate sau cu vedere spre parc sau lac pot ajunge și până la 2.950-3.300 euro/m².

Zona este bine cotată datorită proximității lacului și facilităților urbane și educaționale din jur.

