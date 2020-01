De Cristina Radu,

Reprezentanții spitalelor se declară copleșiți de numărul mare de cazuri care ajung la urgențe, cu toate că în cele mai multe dintre ele este vorba despre copii veniți doar la consultație.

„Noi suntem asaltați în fiecare zi în mod normal de 200 de prezentări. În ultimele două săptămâni, am ajuns la 400 de prezentări pe zi. Spitalul nu are camere de consultații, are camere de internări. Nici ca structură nu putem face față unui număr atât de mare de solicitări, în special copii. Copii cu părinți disperați veniți de la alte spitale de pediatrie, cum e puțină tuse, cum curge puțin nasul, fug la Balș sau la Babeș. Sunt supărați, sunt nervoși că trebuie să aștepte, pentru că nu avem cum să-i primim pe toți odată. 85 la sută dintre cazuri sunt copii care vin doar la consultație, ca să fie părinții liniștiți că nu e foarte grav. Și cer o rețetă pe care o pot da medicii de familie”, a declarat luni managerul Spitalului Victor Babeș, Ioan Emilian Imbri, în cadrul comandamentului de la Primăria Capitalei, pentru măsuri împotriva gripei.

„Nu mai cereți teste pentru a vedea dacă a mai rămas virus în copil”

Aceiași situație există și la Spitalul Victor Gomoiu din București, unde, spun medicii, ajung inclusiv părinți care cer analize medicale pentru copil după ce i-a trecut gripa.

Suntem copleșiți. Am avut în minivacanță peste 200 de prezentări la camera de gardă, noi nefiind un spital de urgență. Fac apel la părinți să nu se mai prezinte la spital cu copii sănătoși doar ca să vadă dacă au gripă. Nu există test la purtător sănătos de gripă. Să nu se mai prezinte la spital la sfârșitul bolii ca să îi mai facem un test că poate a mai rămas virus în el. Nu există așa ceva. Haideți să tratăm situația cu calm. Gripa a fost în fiecare an și o să mai fie. Diana Ionescu, director medical la Spitalul Gomoiu:

Ea recomandă părinților alte măsuri de prevenție pentru copii: să nu mai meargă cu ei în spații aglomerate, precum la mall, la film sau la locurile de joacă. În cazul copiilor care prezintă semne de răceală, precum o ușoară febră sau secreții nazale, medicul spune că aceste lucruri pot fi tratate și la medicul de familie.

Pentru copiii mai mici de șase luni, care nu pot face vaccin antigripal, recomandarea medicilor este vaccinarea celor care iau contact cu bebelușul.

„Cred că o atenție sporită trebuie să o avem pentru bebelușii mai mici de șase luni, care nu pot face vaccinul antigripal, iar prevenția se face prin vaccinarea anturajului, a celor care sunt în contact cu acești bebeluși. Pentru copiii mai mici de cinci ani la fel, pentru că ei pot avea complicații. Dar pentru copiii mai mari de 5 ani care au doar febră, au o stare generală bună, care mănâncă, se joacă, care nu sunt letargici, sfatul nostru este să nu se mai prezinte în camera de gardă, pentru că suntem copleșiți și de multe ori febra nu este o stare de urgență. Gripa este gravă, da, dar este pentru categorii de risc: bătrâni, gravide, sugari. Dar copilul mai mare de 5 ani poate fi îndreptat către medicul de familie și tratat corespunzător”, a spus Diana Ionescu.

