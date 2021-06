Antonia Florina Păunescu, elevă în clasa a 12-a la Liceul Teoretic „Ovidius”, Constanța, a fost acceptată să studieze Biochimie la Oxford University, Magdalen College, pe unul din cele 4 locuri disponibile, începând din octombrie 2021.

Din păcate, din cauza taxelor școlare, impuse în Marea Britanie cetățenilor din Uniunea Europeană după Brexit, eleva va avea de achitat 37.000 de lire sterline pe an, bani pe care familia fetei nu-i are.

„Din cauza contextului politic (Brexit), fiind cetățean al Uniunii Europene, nu voi putea beneficia de împrumutul guvernamental, iar taxa școlară nu va mai fi de 9.000 de lire pe an, ci de 37.500 de lire pe an, ultimul fiind în program de masterat. Astfel, este estimat, cu tot cu prețul de trai, că voi avea de plătit 200,000 de lire pentru cei patru ani de studiu, la sfârșitul cărora voi avea diploma Master of Biochemistry”, a notat

Antonia Florina Păunescu.

Cum mai sunt câteva zile până trebuie depuse taxele (termenul limită e 25 iunie), eleva a făcut un ultim apel la sprijin financiar, în speranța că o companie sau o fundație va afla despre ea și va dori să o ajute.

„Până acum am făcut eforturi să obțin suma necesară, contactând fundații educaționale și companii din industrie atât din țară, cât și din străinătate, însă rugămințile mele nu au primit vreun răspuns favorabil”, a scris Antonia Florina Păunescu.

„Am reușit, astfel, să fiu acceptată la universitatea la care visasem încă de când am auzit de existența ei. Și acum? Am muncit din greu, m-am dedicat, am făcut sacrificii, iar rezultatul a venit, conform poveței. Însă aici se oprește călătoria mea? , s-a întrebat retoric Antonia Florina Păunescu.

Vă rog pe dumneavoastră să mă ajutați să continui pe drumul ales de mine, drumul excelenței, pentru a-mi putea atinge visul de a participa în cercetările pentru tratarea bolilor genetice cu ajutorul biotehnologiilor la cea mai bună universitate din lume Antonia Florina Păunescu:

FOTO: Printesaurbana.ro

