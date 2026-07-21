De la această realitate a pornit bucuresti.help, o platformă independentă creată pentru a simplifica radical modul în care cetățenii comunică problemele din spațiul public direct către autorități.

Construită pentru a face sesizarea la fel de simplă ca realizarea unei fotografii, aplicația a strâns deja peste 1.500 de utilizatori și trimite zeci de notificări zilnic către primării.

Am stat de vorbă cu creatorul proiectului, Marius Funie, despre cum a luat naștere ideea, cum au reacționat primăriile din București și ce provocări financiare presupune un astfel de instrument bazat pe inteligență artificială.

Marius Funie, fondatorul bucuresti.help. Foto: Maris Funie

Libertatea: De unde ți-a venit această idee cu bucuresti.help? Provine cumva dintr-o nevoie personală?

Marius Funie, creatorul bucuresti.help: Da, a pornit dintr-o schimbare personală, apariția unui copil în viața mea. Când începi să te plimbi cu un cărucior prin oraș, gropile din asfalt sau trotuarele blocate de mașini nu mai sunt un mic disconfort, ci un obstacol real, zilnic.

Știam deja, din experiență proprie, că lucrurile chiar se rezolvă dacă le arăți cu degetul instituțiilor responsabile. Problema e că foarte puțini oameni fac acest pas, fie din cauza birocrației, fie pentru că nu știu cui să se adreseze. Bucuresti.help a pornit exact de aici: de la dorința de a elimina acele obstacole și să fac sesizarea la fel de simplă ca realizarea unei poze.

Libertatea: Sunteți o echipă de oameni în spatele acestei aplicații, sau te-ai ocupat singur?

Marius Funie: Lucrez singur la proiect, cu ajutorul lui Claude pentru partea de programare.

Libertatea: Cât de folosită este platforma? Ce feedback aveți din partea utilizatorilor?

Marius Funie: Ajungem la aproximativ 50 de sesizări pe zi, iar platforma are peste 1.500 de utilizatori înregistrați. Feedback-ul e foarte bun, mulți oameni mi-au scris că exact de așa ceva era nevoie în București. Ceva simplu, care să facă procesul de sesizare accesibil pentru orice tip de utilizator, indiferent cât de tehnic e.

Reacții mixte de la primăriile de sector

Libertatea: Cum a fost primit proiectul de către primăriile de sector sau de către cea generală?

Marius Funie: E o situație mixtă, încă la început. Am avut o primă discuție cu cineva din Primăria Generală, cu un feedback bun, dar, fiind o aplicație independentă, nedezvoltată de primărie, o eventuală integrare cu sistemele statului ar presupune câștigarea unei licitații publice. La Sectorul 1 reacția n-a fost la fel de entuziastă, deși acolo procesul de sesizare se face în continuare manual, printr-un grup de Facebook.

La Sectorul 2 am fost contactat telefonic de cineva din interiorul primăriei, care mi-a spus că, dacă domnul Hopincă consideră util, o să fiu chemat pentru o discuție. N-am mai fost contactat de atunci. La celelalte sectoare nu am ajuns încă. Cred totuși că volumul de sesizări venite pe adresele lor oficiale de email i-a luat prin surprindere.

Libertatea: Autoritățile statului au făcut vreun demers în a vă susține proiectul sau în a-l promova?

Marius Funie: Nu, deocamdată nu.

Libertatea: Cam cât de rapid se rezolvă problemele trimise de oameni?

Marius Funie: În medie, un utilizator marchează o sesizare ca rezolvată după aproximativ 35 de zile. Trebuie spus însă că doar autorul sesizării o poate marca astfel. Uneori oamenii pur și simplu uită, deci nu putem ști cu certitudine rata reală de rezolvare. Exact de asta ar fi nevoie de o integrare directă cu primăriile și instituțiile statului, ca statusul să vină din sursă, nu din memoria cetățeanului.

Imagine cu pagina de sesizare rezolvată în aplicația bucuresti.help. Foto: bucuresti.help

Libertatea: Ai de gând să scalezi această idee și pentru alte orașe din țară?

Marius Funie, Creatorul bucuresti.help: Mi-aș dori, dar presupune un efort financiar considerabil. Platforma trăiește exclusiv din donații, bani care se duc integral pe servere și procesare AI. La un volum național, costurile ar crește probabil de 5-6 ori mai mari. Fără susținere financiară suplimentară și fără o integrare reală cu primăriile, platforma va rămâne deocamdată în București și Ilfov.

Beneficii în schimbul implicării

Libertatea: Te gândești și la dezvoltarea unei aplicații iOS și/sau Android, pe viitor?

Marius Funie: Aplicația de Android există deja. Pentru iOS mai durează câteva luni. Până atunci, utilizatorii de iPhone pot accesa la fel de ușor site-ul direct din browser și pot trimite o sesizare de acolo.

Libertatea: Care sunt planurile următoare pentru bucuresti.help pe termen mediu și lung?

Marius Funie: Lucrez momentan la un sistem de puncte prin care cei care contribuie la un București mai bun să primească ceva concret în schimb, iar aici îmi doresc să colaborez cu branduri și afaceri locale care pot oferi ceva înapoi cetățenilor implicați. Ideea e simplă: dacă cartierul în care există o afacere se dezvoltă, se dezvoltă și afacerea.

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