În schimb, Apple va continua să ofere actualizări de securitate pentru aceste gadget-uri timp de doi până la patru ani.

Ce înseamnă pierderea suportului software?

Dispozitivele vechi vor funcționa în continuare, dar vor deveni mai vulnerabile la probleme de securitate pe măsură ce trece timpul.

Chiar dacă nu vei primi cele mai recente actualizări iPadOS, tableta sau telefonul vor continua să descarce actualizări de securitate vreme de câțiva ani.

Actualizările de securitate pentru modele mai vechi

Un exemplu este iOS 12.5.8, lansat în 2026 pentru iPhone 5s și iPhone 6, device-uri care și-au încheiat ciclul de actualizare software în 2023.

Aceste update-uri au permis funcționarea în continuare a unor aplicații precum FaceTime și iMessage.

Lista device-urilor Apple care își pierd suportul software în 2026

Apple Watch (fără watchOS 27):

Apple Watch Series 6 (2020)

Apple Watch Series 7 (2021)

Apple Watch Series 8 (2022)

Apple Watch Ultra (1st gen, 2022)

Apple Watch SE (2nd gen, 2022)

iPad (fără iPadOS 27):

iPad Air (3rd gen, 2019)

iPad Pro 11-inch (1st gen, 2018)

iPad Pro 12.9-inch (3rd gen, 2018)

iPad (8th gen, 2020)

iPad mini (5th gen, 2019)

Mac (fără macOS 27 Golden Gate):

MacBook Pro 16-inch (2019)

MacBook Pro 13-inch (2020, 4 Thunderbolt 3)

iMac (2020) – Mac Pro (2019)

Apple TV (fără tvOS 27):

Apple TV HD (2015)

Apple TV 4K (1st gen, 2017)

Interesant mai e și faptul că nici un iPhone nu își va pierde suportul software în anul 2026.

Motivul pierderii suportului software

Principala cauză este legată de cerințele hardware impuse de Apple Intelligence. De exemplu, iPadOS 27 necesită un cip A14 Bionic sau M1, watchOS 27 cere un cip S9 sau S10, iar macOS 27 nu mai acceptă procesoare Intel.

Device-urile fără actualizări rămân utilizabile, dar recomandarea este să eviți utilizarea lor online sau la activități ce implică date personale. Device-urile vor fi mai puțin sigure pe măsură ce trece timpul.

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