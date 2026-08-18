Here is your first look at AirPods with Cameras in action using Visual Intelligence.



This video file came from macOS 26.7 RC pic.twitter.com/yo7RI4MCeu — Aaron (@aaronp613) August 18, 2026

Clipul oferă cea mai clară privire de până acum asupra modului în care ar putea funcționa aceste AirPods.

Ce pot face căștile cu cameră foto?

În clipul video, un bărbat ridică o carte pentru ca presupusa cameră de pe AirPods să-i citească titlul. O voce explică apoi faptul că lumea ta „devine salvabilă”, iar tot ce trebuie să faci este să ceri „memorarea” a ceea ce îți atrage atenția.

Practic, camera transmite informațiile direct către funcția Visual Intelligence, iar Siri poate răspunde la întrebări despre mediul înconjurător și apoi poate salva detaliile.

Un alt detaliu interesant: dacă părul îți acoperă accidental AirPods-urile, vei primi o notificare care te avertizează să eliberezi câmpul vizual al camerei.

Când ar putea fi lansate?

AirPods-urile cu cameră, denumite intern B790, au fost menționate anterior și de Mark Gurman de la Bloomberg.

Potrivit acestuia, lansarea ar putea avea loc chiar în septembrie 2026, alături de modelele iPhone 18, inclusiv iPhone 18 Pro, Pro Max și mult așteptatul iPhone Ultra pliabil.

Alte surprize în macOS Tahoe 26.7

Pe lângă AirPods, macOS Tahoe 26.7 ascunde referințe la o gamă largă de produse Apple încă nelansate, transformând acest update într-o adevărată mină de aur pentru cei care urmăresc scurgerile de informații.

Cu toate acestea, nimic nu este oficial încă. Totuși, combinând clipul „scurs” pe internet cu informațiile anterioare dezvăluite de Gurman, AirPods-urile cu cameră par să fie din ce în ce mai aproape de a deveni realitate, scriu cei de la Digital Trends.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE