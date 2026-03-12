Reprezentanții Apple au declarat pentru Libertatea că gigantul din Cupertino ar putea fi forțat să retragă funcția App Tracking Transparency (ATT) pentru utilizatorii români, în urma unei investigații a Consiliului Concurenței care vizează posibile practici anticoncurențiale.

Conflictul aduce în lumina reflectoarelor o dilemă ceva mai veche a erei digitale: este ATT un instrument de protecție a intimității sau o barieră pusă în calea competiției, sub masca confidențialității?

Lansată cu surle și trâmbițe, funcția ATT permite utilizatorilor de iOS să decidă, printr-o singură apăsare de ecran, dacă permit aplicațiilor să le urmărească activitatea în alte platforme terțe și pe site-uri web. Apple e de părere că această măsură este un drept fundamental al omului, protejând utilizatorii de „hiper-personalizarea” publicității și de urmărirea locației în timp real de către brokerii de date.

Compania invocă popularitatea masivă a funcției, citând un studiu Dynata care arată că o majoritate covârșitoare a utilizatorilor de iOS (și chiar de Android) își doresc astfel de mecanisme de control. Mai mult, Apple subliniază că regulile li se aplică și lor: nu afișează promptul ATT doar pentru că, susțin ei, nu practică urmărirea pe mai multe aplicații, concomitent.

Argumentul Autorităților: „Dublă măsură” sau protecție reală?

De cealaltă parte a baricadei, Consiliul Concurenței din România investighează dacă acest strat suplimentar de consimțământ nu reprezintă, de fapt, un avantaj injust pentru Apple. Argumentul principal este că ATT „duplică” ferestrele de consimțământ deja obligatorii prin GDPR și Directiva e-Privacy.

Apple respinge această viziune, catalogând bannerele de consimțământ ale dezvoltatorilor drept complicate, pline de termeni tehnici și, uneori, de „dark patterns” (trucuri de design care păcălesc utilizatorul să accepte partajarea datelor). Gigantul american consideră că reglementările europene ar trebui să fie „o podea, nu un tavan” în ceea ce privește protecția datelor.

Cum gestionează rivalii Apple această problemă?

Apple nu este singura companie care încearcă să jongleze cu balanța dintre intimitate și venituri din publicitate, dar abordările diferă radical:

Google (Android, Privacy Sandbox): Spre deosebire de abordarea radicală a Apple (opt-in obligatoriu), Google dezvoltă „Privacy Sandbox”. Această inițiativă încearcă să elimine cookie-urile terțe, dar păstrează posibilitatea publicității targetate prin procesarea intereselor utilizatorului direct pe device, fără a partaja identitatea acestuia. Este o soluție de compromis care încearcă să mulțumească și autoritățile de concurență, și industria de publicitate.

Meta (Facebook/Instagram): Este cel mai vocal critic al politicilor Apple. Meta a argumentat constant că ATT lovește direct în afacerile mici care depind de publicitatea precis targetată pentru a supraviețui. Recent, Meta a introdus în UE modelul „plătește sau acceptă”, o altă formă de a pune preț pe datele personale, aflată și ea sub lupa reglementatorilor europeni.

Ce urmează pentru utilizatorii din România?

Dacă negocierile cu Consiliul Concurenței eșuează, utilizatorii de iPhone din România s-ar putea trezi într-o situație paradoxală: să folosească același hardware ca restul Europei, dar fără unul dintre straturile de protecție software care au definit brand-ul Apple în ultimii ani.

În timp ce Apple acuză industria de publicitate de „lobby intens” pentru a submina un instrument de confidențialitate, autoritățile române trebuie să decidă dacă acest instrument este, într-adevăr, un scut pentru utilizator sau o armă prin care Apple își fortifică propriul ecosistem publicitar în detrimentul competiției.

Ce spune Consiliul Concurenței despre această speță?

Consiliul Concurenței din România precizează într-un comunicat că Apple profită de controlul său absolut asupra ecosistemului iOS pentru a distorsiona piața publicității mobile.

Autoritatea investighează dacă funcția App Tracking Transparency (ATT) nu este, în realitate, un instrument prin care gigantul american limitează accesul rivalilor la datele utilizatorilor (IDFA), favorizând în mod direct propriile servicii de afișare a reclamelor.

„Această investigație se aliniază eforturilor similare din Franța, Italia, Germania și Polonia, vizând verificarea modului în care un sistem închis și integrat vertical poate fi utilizat pentru a scoate de pe piață agențiile de publicitate și dezvoltatorii terți”, mai precizează Consiliul Concurenței în același comunicat.

