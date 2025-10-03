Potrivit GSM Arena, pentru anul 2025, compania va mări comanda de la 84-86 milioane de unități la un număr în jurul valorii de 90 de milioane.

Creșterea producției se va concentra în principal pe modelele iPhone 17 Pro și iPhone 17 Pro Max.

Cererea pentru iPhone Air a fost mai mică decât se anticipase inițial.

Cerere crescută pentru modelele Pro

Se pare că Apple a subestimat interesul consumatorilor pentru variantele Pro și Pro Max și acum își ajustează producția pentru a răspunde cererii pieței.

Analiștii Morgan Stanley consideră că cererea pentru iPhone 17 vine în special de la proprietarii de iPhone-uri foarte vechi.

Previziuni optimiste pentru viitor

Experții se așteaptă ca și mai mulți utilizatori să se încadreze în această categorie anul viitor.

Acest lucru ar putea fi benefic pentru viitoarele modele iPhone 18 și pentru iPhone-ul pliabil, a cărui lansare este așteptată la sfârșitul anului 2026.

Sursa citată mai menționează că Morgan Stanley estimează vânzări de 243 milioane de iPhone-uri pentru anul viitor.

Totuși, analiștii sugerează că acest număr ar putea ajunge la 270 de milioane de unități dacă atât iPhone Fold, cât și funcțiile de inteligență artificială Apple vor genera o cerere puternică.

Rămâne de văzut dacă aceste previziuni se vor materializa și cum va evolua piața smartphone-urilor în următorii ani.

