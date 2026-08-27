Așa cum am mai tot scris, cel mai așteptat moment al evenimentului va fi dezvăluirea primului iPhone pliabil, un device care va concura direct cu Galaxy Z Fold 8, pe lângă iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max.

Un anunț scurt, dar oficial

Greg Joswiak, vicepreședintele senior al Apple pe Marketing Global, a confirmat data evenimentului miercuri, 26 august 2026, printr-un clip de șase secunde publicat pe platforma X. Clipul prezintă un logo Apple strălucitor, însoțit de mesajul: „Surprise and shine! Aproape a sosit momentul pentru AppleEvent, miercuri, 9 septembrie!”.

CEO-ul Tim Cook a distribuit mai departe postarea în mai puțin de o oră, eliminând orice dubiu cu privire la oficialitatea anunțului.

Primele telefoane lansate de John Ternus

Evenimentul marchează și debutul lui John Ternus ca CEO al Apple, care își va începe mandatul pe 1 septembrie, înlocuindu-l pe Tim Cook, ce devine președinte executiv. Astfel, Ternus va avea doar opt zile pentru a pregăti cea mai importantă lansare a anului.

Pe lângă iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max, ne așteptăm ca Apple să prezinte și noile Apple Watch Series 12 și Apple Watch Ultra 4. Totuși, compania nu a confirmat oficial aceste produse până acum, scriu cei de la PhoneArena.com.

Toate privirile sunt pe iPhone-ul pliabil

Entuziasmul publicului este concentrat aproape exclusiv pe iPhone-ul pliabil, conform reacțiilor de pe X. „Există undeva în logo?” sau „De ce nu au arătat nimic despre el?” sunt doar câteva dintre întrebările utilizatorilor văzute în comentariile de la postarea lui Joswiak.

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