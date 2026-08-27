Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu se numără printre concurenții sezonului 9 „Asia Express”. Fostele asistente de la „Un Show Păcătos” vor forma una dintre echipele competiției și vor porni împreună pe Drumul Mătăsii, într-o aventură care le va purta prin China și Uzbekistan.

Obișnuită cu confortul de acasă, Loredana Chivu a acceptat provocarea competiției și a recunoscut, într-un scurt interviu, că experiența s-a dovedit mai dificilă decât și-a imaginat.

Participarea la „Asia Express” a scos-o pe Loredana Chivu din zona de confort. Fosta asistentă TV a mărturisit că aventura de pe Drumul Mătăsii este mai grea decât se aștepta. Concurenta a vorbit și despre lipsurile pe care le resimte cel mai puternic în timpul competiției. Familia îi lipsește enorm, iar separarea de cei dragi pare să fie una dintre cele mai dificile părți ale experienței.

Deși „Asia Express” presupune condiții dificile și multe momente în care concurenții trebuie să se descurce cu resurse limitate, Loredana Chivu nu a renunțat la machiaj nici în timpul competiției.

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De ce a ales să facă echipă cu Ana-Maria Mocanu

Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu au o istorie comună, ambele devenind cunoscute publicului în perioada în care au fost asistente la „Un Show Păcătos”. Astfel, alegerea de a participa împreună la „Asia Express” nu a fost una întâmplătoare. Dacă nu ar fi format echipă cu Ana-Maria Mocanu, Loredana Chivu a spus că și-ar fi dorit să o aibă alături pe Mirela.

În ceea ce privește alegerile pe care le-ar face în condițiile dificile ale competiției, fosta asistentă TV ar prefera odihna în locul mâncării.

Transformarea Loredanei Chivu a stârnit numeroase reacții

Loredana Chivu s-a schimbat mult de când a renunțat la postul de asistentă TV. Recent, aceasta a făcut și o schimbare importantă în ceea ce privește aspectul său și a renunțat la părul blond, alegând o nuanță ciocolatie.

Noua sa înfățișare a fost intens comentată pe rețelele de socializare. Loredana Chivu nu a ascuns niciodată faptul că este adepta intervențiilor estetice și a vorbit deschis despre deciziile sale de-a lungul timpului.

După aparițiile recente ale fostei asistente TV, o parte dintre internauți au observat schimbările prin care a trecut și au comentat aspectul său fizic. „Asta e Loredana? N-o mai recunoști. Ce s-a umflat!”, a scris un internaut. Alții au sărit însă în apărarea ei și au considerat că reacțiile negative sunt exagerate. „Dacă ea mai e urâtă… uitați-vă în oglindă înainte să vorbiți… tot timpul cei care ar trebui să tacă, ăia au ceva de zis…”, a fost un alt comentariu.

„Doamne, e Loredana Chivu? Nu mai seamănă deloc cum era înainte, o cunoști după voce, ferească”, a mai scris cineva. Un alt utilizator a făcut o comparație neașteptată: „Seamănă cu Donatella Versace”.

Aspectul fizic al Loredanei Chivu a devenit, astfel, unul dintre subiectele discutate de internauți înainte de apariția ei în noul sezon „Asia Express”. În timp ce unii au spus că schimbarea este una radicală și că fosta asistentă TV nu mai seamănă cu imaginea pe care o aveau despre ea din anii în care apărea la „Un Show Păcătos”, alții i-au luat apărarea.

Rămâne de văzut cum se va descurca Loredana Chivu în competiția de pe Drumul Mătăsii, alături de Ana-Maria Mocanu. Pentru cele două, sezonul 9 „Asia Express” vine cu o provocare diferită de aparițiile lor obișnuite pe micul ecran, în condițiile în care vor trebui să facă față drumurilor lungi, lipsei de confort și probelor dificile din China și Uzbekistan.

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