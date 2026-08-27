O legătură rapidă între Bulevardul Timișoara, Centura București și A0

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București (ADIZMB) avansează cu proiectul Drumul Radial 1 Vest Expres.

Drumul de aproape 10 km va asigura o legătură rapidă între Bulevardul Timișoara, Centura București și Autostrada A0.

„Ce urmează? Continuarea procedurilor de proiectare și execuție a proiectului. Traseul DR1, pe hartă – proiectul vizează realizarea unui drum radial cu o lungime de aproape 10 km, care va asigura legătura rapidă între Bulevardul Timișoara, Centura București și Autostrada A0”, a transmis, joi, Consiliul Județean (CJ) Ilfov.

Hartă Drumul Radial 1 Vest Expres. Foto: CJ Ilfov

CNAIR va întreprinde acum demersurile necesare pentru promovarea Hotărârii de Guvern destinată finanțării investiției. Urmează și demararea procedurilor de expropriere a terenurilor.

Valoarea estimată a proiectului este de 2,717 miliarde lei, fără TVA, asigurată din Programul de Transport, potrivit CJ Ilfov.

Va avea două benzi pe sens și o a treia dedicată transportului public

Noul drum radial va fi configurat cu două benzi de circulație pe sens și o a treia bandă dedicată exclusiv transportului public, completată de stații la fiecare nod rutier, piste de biciclete și trotuare. Proiectul mizează pe o infrastructură verde și inteligentă, fiind dotat cu panouri fotovoltaice, baterii pentru stocarea energiei și stații de încărcare pentru vehicule electrice.

În plus, artera va integra parcuri cu sisteme smart de monitorizare a locurilor libere și un sistem inteligent de management al traficului (ITS).

Data estimată pentru începerea execuției drumului

Paul Moldovan, primarul interimar al Sectorului 6 din București, a estimat, recent, într-o postare pe rețelele sociale, că execuția drumului va începe în vara anului 2027.

„După finalizarea tuturor pașilor pregătitori se va scoate la licitație proiectarea și execuția. Estimez că va începe cam din vara viitoare execuția”, a scris Paul Moldovan pe Facebook.

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