Cinci vacanțe pentru elevi în anul școlar 2026-2027

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, anul școlar 2026-2027 începe oficial la 1 septembrie, însă elevii revin în bănci o săptămână mai târziu, adică luni, 7 septembrie 2026. Pentru majoritatea copiilor școala se va încheia vineri, 18 iunie 2027.

Anul școlar este împărțit în cinci module de învățare, și cinci vacanțe: vacanța de toamnă, vacanța de iarnă, vacanța de schi, vacanța de primăvară și vacanța de vară.

Singura perioadă care nu are aceeași dată în toată țara este vacanța de schi. Săptămâna liberă din februarie-martie este stabilită de inspectoratele școlare, după consultarea părinților, elevilor și profesorilor.

Prima vacanță, la sfârșitul lunii octombrie

Elevii vor avea prima vacanță după aproximativ șapte săptămâni de cursuri. Primul modul de învățare se desfășoară până vineri, 23 octombrie 2026. Vacanța de toamnă începe luni, 26 octombrie, și se încheie duminică, 1 noiembrie. Copiii se întorc la școală luni, 2 noiembrie, când începe al doilea modul de cursuri.

Vacanța de iarnă durează 19 zile

După încheierea celui de-al doilea modul, elevii intră în vacanța de iarnă. Ultima zi de curs înaintea vacanței este 22 decembrie 2026, iar perioada liberă se încheie pe 10 ianuarie 2027, inclusiv. Elevii revin în bănci luni, 11 ianuarie 2027, pentru al treilea modul de învățare.

Vacanța cuprinde perioada sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou și este una dintre cele mai lungi pauze din timpul anului școlar.

Vacanțele elevilor în anul școlar 2026-2027. Calendarul complet al zilelor libere
Vacanța de schi este aleasă de inspectoratele școlare în periada 15 februarie – 7 martie 2027. Foto: Shutterstock

Vacanța de schi, stabilită diferit în fiecare județ

În cazul vacanței din februarie, părinții și elevii nu vor avea aceeași săptămână liberă în toată țara. Inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București aleg una dintre cele trei săptămâni stabilite de Ministerul Educației:

  • 15-21 februarie 2027;
  • 22-28 februarie 2027;
  • 1-7 martie 2027.

Alegerea se face în urma consultării elevilor, părinților și cadrelor didactice. Astfel, în funcție de județ, elevii vor avea vacanța de schi într-una dintre cele trei perioade.

Când începe vacanța de Paște

După încheierea celui de-al patrulea modul, elevii vor intra în vacanța de primăvară. Aceasta începe luni, 26 aprilie 2027, și se încheie marți, 4 mai 2027, inclusiv. Elevii vor reveni la cursuri miercuri, 5 mai, când începe ultimul modul al anului școlar.

Vacanța include perioada Paștelui ortodox, care în 2027 este sărbătorit pe 2 mai.

Când începe vacanța de vară

Pentru cei mai mulți elevi, ultima zi de școală din anul școlar 2026-2027 va fi vineri, 18 iunie 2027. Vacanța de vară începe oficial luni, 21 iunie. Există însă mai multe excepții, stabilite de Ministerul Educației în funcție de nivelul de studiu și de examenele pe care elevii trebuie să le susțină. De exemplu, pentru elevii care termină gimnaziul, cursurile se încheie pe 11 iunie 2027. Calendarul este adaptat astfel încât absolvenții să poată susține Evaluarea Națională.

Liceenii din clasele a XII-a și a XIII-a, la seral și cu frecvență redusă, încheie cursurile pe 4 iunie 2027, după 34 de săptămâni de studiu. În cazul claselor din învățământul liceal tehnologic și profesional, anul școlar are 37 de săptămâni, iar cursurile se încheie pe 25 iunie 2027.

Vacanțele elevilor în anul școlar 2026-2027. Calendarul complet al zilelor libere
Sfântul Andrei este sărbătorit în fiecare an pe 30 noiembrie. În România, această zi este o sărbătoare legală și o zi nelucrătoare. Foto: Shutterstock

Ce zile libere legale mai au elevii

Pe lângă vacanțele stabilite prin structura anului școlar, elevii beneficiază și de zilele de sărbătoare legală care cad în timpul cursurilor. Ordinul privind structura anului școlar prevede că „în zilele de sărbătoare legală și în 5 octombrie – Ziua Internațională a Educației nu se organizează cursuri”.

În anul școlar 2026-2027, printre zilele libere care cad în perioada cursurilor se numără:

  • 30 noiembrie 2026 – Sfântul Andrei;
  • 1 decembrie 2026 – Ziua Națională a României;
  • 1 iunie 2027 – Ziua Copilului.

De asemenea, 5 iunie – Ziua Învățătorului este zi nelucrătoare pentru personalul din învățământ, însă în 2027 cade sâmbătă și nu modifică programul elevilor.

Calendarul vacanțelor, pe scurt

Pentru majoritatea elevilor, calendarul anului școlar 2026-2027 arată astfel:

  • 7 septembrie – 23 octombrie 2026: primul modul de cursuri;
  • 24 octombrie – 1 noiembrie 2026: vacanța de toamnă;
  • 2 noiembrie – 22 decembrie 2026: al doilea modul de cursuri;
  • 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027: vacanța de iarnă;
  • 11 ianuarie – februarie/martie 2027: al treilea modul de cursuri, în funcție de săptămâna aleasă pentru vacanța de schi;
  • 15 februarie – 7 martie 2027: vacanța de schi, într-una dintre cele trei săptămâni stabilite de inspectorate;
  • până la 23 aprilie 2027: al patrulea modul de cursuri;
  • 24 aprilie – 4 mai 2027: vacanța de primăvară;
  • 5 mai – 18 iunie 2027: ultimul modul pentru majoritatea claselor;
  • 19 iunie 2027: începe vacanța de vară.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Fosta soție a lui Mihai Neșu și-a refăcut viața și mare le-a fost mirarea multora să afle cine e bărbatul cunoscut, la brațul căreia stă acum. A fost deseori acuzată că l-a părăsit, dar declarațiile lui Neșu de acum au demontat totul
Viva.ro
Fosta soție a lui Mihai Neșu și-a refăcut viața și mare le-a fost mirarea multora să afle cine e bărbatul cunoscut, la brațul căreia stă acum. A fost deseori acuzată că l-a părăsit, dar declarațiile lui Neșu de acum au demontat totul
Detalii tulburătoare ies la iveală despre Victoria, fata fostului senator Cazimir Ionescu, care a fost găsită fără viață la o fermă din Argeș, la doar 22 de ani. „Am crezut că îi va face bine să meargă acolo”. Ce s-a întâmplat cu tânăra
Unica.ro
Detalii tulburătoare ies la iveală despre Victoria, fata fostului senator Cazimir Ionescu, care a fost găsită fără viață la o fermă din Argeș, la doar 22 de ani. „Am crezut că îi va face bine să meargă acolo”. Ce s-a întâmplat cu tânăra
Au spus "DA!" după 25 de ani de relație. Celebrul cuplu s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii intime care a avut loc recent. Foto
Elle.ro
Au spus "DA!" după 25 de ani de relație. Celebrul cuplu s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii intime care a avut loc recent. Foto
gsp
Imagini virale: Gigi Becali călare pe catâr, la cota 1500
GSP.RO
Imagini virale: Gigi Becali călare pe catâr, la cota 1500
Fosta iubită s-a dezbrăcat și a postat provocator, după ce în patul fotbalistului a apărut o nouă „cucerire”
GSP.RO
Fosta iubită s-a dezbrăcat și a postat provocator, după ce în patul fotbalistului a apărut o nouă „cucerire”
Parteneri
TRAGEDIE! Fiica fostului deputat român, găsită moartă la doar 22 de ani. Din păcate, tatăl ei a confirmat cel mai negru scenariu: “Am crezut că îi face bine să meargă acolo...” Detaliile povestite de bietul părinte sunt cumplite: “Fiica mea era…
Libertateapentrufemei.ro
TRAGEDIE! Fiica fostului deputat român, găsită moartă la doar 22 de ani. Din păcate, tatăl ei a confirmat cel mai negru scenariu: “Am crezut că îi face bine să meargă acolo...” Detaliile povestite de bietul părinte sunt cumplite: “Fiica mea era…
Ultima oră! A murit uriașul actor și lumea e în șoc! Îl vedeam în fiecare an la PRO TV, l-au iubit toți românii, l-a respectat o lume întreagă! Are multe roluri, dar unul dintre ele ne-a intrat la inimă: „Sunt devastată de moartea lui...”
Avantaje.ro
Ultima oră! A murit uriașul actor și lumea e în șoc! Îl vedeam în fiecare an la PRO TV, l-au iubit toți românii, l-a respectat o lume întreagă! Are multe roluri, dar unul dintre ele ne-a intrat la inimă: „Sunt devastată de moartea lui...”
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Știri România

Parteneri
Zănoaga, refugiul legendar de la 2.000 de metri din Retezat, a fost restaurat. În 1882, prințul Rudolf campa pe malul lacului glaciar
Adevarul.ro
Zănoaga, refugiul legendar de la 2.000 de metri din Retezat, a fost restaurat. În 1882, prințul Rudolf campa pe malul lacului glaciar
Hendrick Klein, dat dispărut! Ce se întâmplă cu omul pe care Varga l-a numit la CFR în locul său. Exclusiv
Fanatik.ro
Hendrick Klein, dat dispărut! Ce se întâmplă cu omul pe care Varga l-a numit la CFR în locul său. Exclusiv
Bill Gates avertizează că AI poate elimina aproape toate locurile de muncă. Ce schimbă asta pentru companii și investiții
Financiarul.ro
Bill Gates avertizează că AI poate elimina aproape toate locurile de muncă. Ce schimbă asta pentru companii și investiții
Parteneri
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Elle.ro
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
Unica.ro
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”
Viva.ro
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”

Monden

Parteneri
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
TVMania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Cea mai scumpă casă din România. Are 20 de băi şi e în Nordul Capitalei
ObservatorNews.ro
Cea mai scumpă casă din România. Are 20 de băi şi e în Nordul Capitalei
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
Parteneri
Efectul David Popovici: cu cât a crescut numărul de copii înscriși la concursurile oficiale de înot în România
GSP.ro
Efectul David Popovici: cu cât a crescut numărul de copii înscriși la concursurile oficiale de înot în România
Cum a reacționat iubita lui Haaland când l-a văzut cu noul look: „Doamneee!”
GSP.ro
Cum a reacționat iubita lui Haaland când l-a văzut cu noul look: „Doamneee!”
Parteneri
Diana Buzoianu atacă PSD: „Se poate să treacă legi într-o singură zi”. Miza: mandatele a 8.000 de consilieri locali și județeni
Mediafax.ro
Diana Buzoianu atacă PSD: „Se poate să treacă legi într-o singură zi”. Miza: mandatele a 8.000 de consilieri locali și județeni
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Destin frânt la doar 22 de ani! Cazimir Ionescu, prima reacție după ce fiica sa a fost găsită moartă: „Era în depresie”
Wowbiz.ro
Destin frânt la doar 22 de ani! Cazimir Ionescu, prima reacție după ce fiica sa a fost găsită moartă: „Era în depresie”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Influencerul Andrei Bordeianu, implicat într-un accident grav în București. A ajuns de urgență la spital, după ce a fost rănit pe motocicletă
Wowbiz.ro
Influencerul Andrei Bordeianu, implicat într-un accident grav în București. A ajuns de urgență la spital, după ce a fost rănit pe motocicletă
Ultimele randuri scrise de fiica lui Cazimir Ionescu. Ce le spune parintilor...
Redactia.ro
Ultimele randuri scrise de fiica lui Cazimir Ionescu. Ce le spune parintilor...
O femeie și-a pierdut viața în Onești, în urma unui impact violent între trei mașini. Mai multe persoane au rămas încarcerate
KanalD.ro
O femeie și-a pierdut viața în Onești, în urma unui impact violent între trei mașini. Mai multe persoane au rămas încarcerate

Politic

Parteneri
Liber la construit: case de până la 150 de metri pătrați la sat, doar cu notificarea primăriei. Ce schimbă noul Cod al urbanismului la Iași
ZiaruldeIasi.ro
Liber la construit: case de până la 150 de metri pătrați la sat, doar cu notificarea primăriei. Ce schimbă noul Cod al urbanismului la Iași
Cutremur marca Gigi Becali! Florin Tănase, decis să plece de la FCSB! Exclusiv
Fanatik.ro
Cutremur marca Gigi Becali! Florin Tănase, decis să plece de la FCSB! Exclusiv
A fost prins „magicianul evadărilor”, care a reușit să scape din 4 închisori, inclusiv cu ajutorul unor cearșafuri înnodate (Video)
Spotmedia.ro
A fost prins „magicianul evadărilor”, care a reușit să scape din 4 închisori, inclusiv cu ajutorul unor cearșafuri înnodate (Video)