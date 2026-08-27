Vacanțele elevilor în anul școlar 2026-2027. Calendarul complet al zilelor libere

Cinci vacanțe pentru elevi în anul școlar 2026-2027

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, anul școlar 2026-2027 începe oficial la 1 septembrie, însă elevii revin în bănci o săptămână mai târziu, adică luni, 7 septembrie 2026. Pentru majoritatea copiilor școala se va încheia vineri, 18 iunie 2027.

Anul școlar este împărțit în cinci module de învățare, și cinci vacanțe: vacanța de toamnă, vacanța de iarnă, vacanța de schi, vacanța de primăvară și vacanța de vară.

Singura perioadă care nu are aceeași dată în toată țara este vacanța de schi. Săptămâna liberă din februarie-martie este stabilită de inspectoratele școlare, după consultarea părinților, elevilor și profesorilor.

Prima vacanță, la sfârșitul lunii octombrie

Elevii vor avea prima vacanță după aproximativ șapte săptămâni de cursuri. Primul modul de învățare se desfășoară până vineri, 23 octombrie 2026. Vacanța de toamnă începe luni, 26 octombrie, și se încheie duminică, 1 noiembrie. Copiii se întorc la școală luni, 2 noiembrie, când începe al doilea modul de cursuri.

Vacanța de iarnă durează 19 zile

După încheierea celui de-al doilea modul, elevii intră în vacanța de iarnă. Ultima zi de curs înaintea vacanței este 22 decembrie 2026, iar perioada liberă se încheie pe 10 ianuarie 2027, inclusiv. Elevii revin în bănci luni, 11 ianuarie 2027, pentru al treilea modul de învățare.

Vacanța cuprinde perioada sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou și este una dintre cele mai lungi pauze din timpul anului școlar.

Vacanța de schi este aleasă de inspectoratele școlare în periada 15 februarie – 7 martie 2027. Foto: Shutterstock

Vacanța de schi, stabilită diferit în fiecare județ

În cazul vacanței din februarie, părinții și elevii nu vor avea aceeași săptămână liberă în toată țara. Inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București aleg una dintre cele trei săptămâni stabilite de Ministerul Educației:

15-21 februarie 2027;

22-28 februarie 2027;

1-7 martie 2027.

Alegerea se face în urma consultării elevilor, părinților și cadrelor didactice. Astfel, în funcție de județ, elevii vor avea vacanța de schi într-una dintre cele trei perioade.

Când începe vacanța de Paște

După încheierea celui de-al patrulea modul, elevii vor intra în vacanța de primăvară. Aceasta începe luni, 26 aprilie 2027, și se încheie marți, 4 mai 2027, inclusiv. Elevii vor reveni la cursuri miercuri, 5 mai, când începe ultimul modul al anului școlar.

Vacanța include perioada Paștelui ortodox, care în 2027 este sărbătorit pe 2 mai.

Când începe vacanța de vară

Pentru cei mai mulți elevi, ultima zi de școală din anul școlar 2026-2027 va fi vineri, 18 iunie 2027. Vacanța de vară începe oficial luni, 21 iunie. Există însă mai multe excepții, stabilite de Ministerul Educației în funcție de nivelul de studiu și de examenele pe care elevii trebuie să le susțină. De exemplu, pentru elevii care termină gimnaziul, cursurile se încheie pe 11 iunie 2027. Calendarul este adaptat astfel încât absolvenții să poată susține Evaluarea Națională.

Liceenii din clasele a XII-a și a XIII-a, la seral și cu frecvență redusă, încheie cursurile pe 4 iunie 2027, după 34 de săptămâni de studiu. În cazul claselor din învățământul liceal tehnologic și profesional, anul școlar are 37 de săptămâni, iar cursurile se încheie pe 25 iunie 2027.

Sfântul Andrei este sărbătorit în fiecare an pe 30 noiembrie. În România, această zi este o sărbătoare legală și o zi nelucrătoare. Foto: Shutterstock

Ce zile libere legale mai au elevii

Pe lângă vacanțele stabilite prin structura anului școlar, elevii beneficiază și de zilele de sărbătoare legală care cad în timpul cursurilor. Ordinul privind structura anului școlar prevede că „în zilele de sărbătoare legală și în 5 octombrie – Ziua Internațională a Educației nu se organizează cursuri”.

În anul școlar 2026-2027, printre zilele libere care cad în perioada cursurilor se numără:

30 noiembrie 2026 – Sfântul Andrei;

1 decembrie 2026 – Ziua Națională a României;

1 iunie 2027 – Ziua Copilului.

De asemenea, 5 iunie – Ziua Învățătorului este zi nelucrătoare pentru personalul din învățământ, însă în 2027 cade sâmbătă și nu modifică programul elevilor.

Calendarul vacanțelor, pe scurt

Pentru majoritatea elevilor, calendarul anului școlar 2026-2027 arată astfel:

7 septembrie – 23 octombrie 2026: primul modul de cursuri;

24 octombrie – 1 noiembrie 2026: vacanța de toamnă;

2 noiembrie – 22 decembrie 2026: al doilea modul de cursuri;

23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027: vacanța de iarnă;

11 ianuarie – februarie/martie 2027: al treilea modul de cursuri, în funcție de săptămâna aleasă pentru vacanța de schi;

15 februarie – 7 martie 2027: vacanța de schi, într-una dintre cele trei săptămâni stabilite de inspectorate;

până la 23 aprilie 2027: al patrulea modul de cursuri;

24 aprilie – 4 mai 2027: vacanța de primăvară;

5 mai – 18 iunie 2027: ultimul modul pentru majoritatea claselor;

19 iunie 2027: începe vacanța de vară.

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