Cu toate acestea, o funcție utilă a iOS 27 a trecut neobservată în timpul evenimentului: controalele independente pentru volum.

Potrivit Android Authority, utilizatorii de iPhone au avut până acum un singur glisor pentru volum, care gestiona sunetul soneriei, alertele și media. În schimb, utilizatorii Android beneficiază de controale individuale ale volumului de ani de zile, ceea ce face ca această schimbare să pară întârziată.

O funcție așteptată de ceva vreme

În iOS 27, Apple introduce în sfârșit posibilitatea de a seta niveluri diferite de volum pentru apeluri, alarme și sunetele de sistem.

Funcția este accesibilă în meniul „Setări – Sunete și Haptice”. Dezactivarea opțiunii „Potrivire volum sonerie” adaugă două glisoare suplimentare pentru alarme și alerte.

Compania oferă și clarificări suplimentare în noua interfață. De exemplu, glisorul pentru volumul alarmei nu influențează volumul setat pentru alarma „Trezire” din meniul „Ora de culcare”.

Totodată, sunetele notificărilor, precum cele pentru mesaje sau click-ul tastaturii, sunt incluse în secțiunea „Alerte și sunete de sistem”.

iOS 27 va fi disponibil pentru publicul larg din această toamnă

Gigantul din Cupertino pare să răspundă, în sfârșit, nevoilor utilizatorilor săi, chiar dacă a prioritizat până acum dezvoltarea funcțiilor bazate pe inteligența artificială.

Deși promisiunile din 2024 legate de Apple Intelligence nu s-au concretizat complet, iOS 27 aduce o schimbare mult așteptată. Iar utilizatorii de iPhone pot acum să ajusteze sunetul device-urilor lor după bunul plac.

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