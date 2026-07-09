Donald Trump le-a spus reporterilor prezenți la bordul Air Force One că a „avut niște probleme (cu Spania – n.r.) și încă mai sunt”. „Dar spaniolii au recuperat. Spania a fost foarte generoasă astăzi”, a adăugat președintele american, citat de Reuters.

Întrebat ce anume a făcut Spania, Trump a răspuns: „Și-au onorat cererea pentru numeroase plăți, și dacă nu ar fi făcut-o nici nu am fi discutat cu ei”.

Guvernul spaniol a anunțat mai devreme că Donald Trump și-a îmblânzit retorica față de Spania, la câteva ore după ce a amenințat cu întreruperea relațiilor comerciale, relatează Reuters.

Potrivit Madridului, motivul acestei schimbări ar fi că președintele american a realizat în cele din urmă că Spania și-a sporit în ultimii ani contribuțiile la NATO.

Întrebat despre declarațiile făcute de Trump la bordul Air Force One, un purtător de cuvânt al premierului Pedro Sanchez a sugerat că liderul republican de la Casa Albă s-a referit la respectarea de către Spania a țintei de 2% din PIB pentru cheltuielile destinate apărării.

În timpul summitului, Sanchez a scos în evidență că țara sa va atinge acest obiectiv în 2026, majorându-și de peste două ori cheltuielile militare, pornind de la 0,98% din PIB în 2017.

Premierul spaniol a minimizat existența unei dispute cu Trump și a susținut că a avut o conversație „foarte cordială” cu președintele american.

Miercuri, la summitul NATO de la Ankara, Donald Trump a calificat Spania drept o „cauză pierdută” și un „partener îngrozitor” și a amenințat din nou cu întreruperea imediată a comerțului cu statul iberic.

Secretarul general al NATO Mark Rutte a luat apărarea Spaniei şi a evocat „marele pas făcut anul trecut” de Madrid în creșterea cheltuielilor de apărare.