Valoarea de piață a Apple a fost estimată la 4,88 trilioane de dolari, în timp ce Nvidia a scăzut la aproximativ 4,86 trilioane de dolari, după ce acțiunile sale au suferit o scădere de 3,5%.

Aceasta marchează o revenire pentru Apple, care nu mai ocupase prima poziție în clasamentul global din aprilie 2025.

Nvidia pierde teren, dar rămâne un jucător cheie

În luna octombrie 2025, Nvidia a devenit prima companie din lume care a depășit pragul de 5 trilioane de dolari în capitalizare de piață, o performanță remarcabilă. Cu toate acestea, poziția sa de lider a fost preluată de Apple, deși experții subliniază că această schimbare va fi, cel mai probabil, temporară.

„Nu văd o diferență semnificativă. Nvidia va rămâne un jucător important, indiferent de ce se va întâmpla în continuare”, a declarat Benjamin Hall, vicepreședinte la Segal Marco Advisors.

În ciuda acestui clasament schimbat, Nvidia continuă să fie un beneficiar major al investițiilor în inteligența artificială, procesoarele sale grafice fiind esențiale pentru dezvoltarea tehnologiilor de tip AI generativ.

Totuși, schimbarea în ierarhia pieței arată că investitorii își diversifică interesul dincolo de liderii evidenți ai boom-ului AI, cum ar fi Nvidia.

Apple recâștigă teren în cursa AI

„Apple era percepută ca fiind în urmă în cursa AI, deoarece nu investea în dezvoltarea de modele proprii, dar acum sentimentul s-a schimbat”, a spus Toni Meadows, director la o bancă de investiții din Marea Britanie.

În luna iunie 2026, Apple a lansat o versiune îmbunătățită a asistentului său vocal Siri, sperând să reducă decalajul față de rivalii din domeniul tehnologic și startup-urile emergente. Acest pas strategic ar putea influența modul în care conducerea actualului CEO, Tim Cook, va fi percepută înainte ca acesta să predea conducerea lui John Ternus în septembrie.

În ciuda eforturilor, Apple se află într-o poziție delicată. Creșterea prețurilor pentru a compensa costurile de producție ar putea afecta cererea pentru produsele sale, ceea ce ar lăsa loc ca Nvidia să revină pe poziția de lider.

Industria semiconductorilor e în transformare

Entuziasmul legat de AI s-a extins și în alte zone ale industriei semiconductorilor, potrivit sursei citate. Mari câștigători din acest an includ producătorii de cipuri de memorie, precum Micron, care a atins o valoare de piață de 1 trilion de dolari în luna mai.

Cipurile de memorie sunt esențiale pentru infrastructura AI, iar acest lucru a atras atenția investitorilor. De asemenea, compania sud-coreeană SK Hynix a fost listată recent pe Nasdaq, adăugând un nou jucător în lupta pentru atragerea investițiilor.

„Noii intrați pe piață ar putea atrage atenția investitorilor, mutând focusul de pe cele șapte nume mari către un spectru mai larg de companii”, a adăugat Benjamin Hall.

Entuziasmul inițial pentru cipuri a cunoscut însă o ușoară corecție în iulie 2026, când indicele Philadelphia SE Semiconductor a scăzut cu aproape 19% față de maximele sale istorice. Totuși, chiar și cu acest declin, indicele a avut o performanță mai bună față de Nvidia în acest an.

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