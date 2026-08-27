iPhone 17 a fost din nou cel mai bine vândut smartphone din lume, cu o cotă de 6% din vânzările globale de unități în această perioadă. În clasamentul celor mai populare 10 modele de telefoane, Apple și-a asigurat șase poziții, inclusiv locurile doi și trei prin iPhone 17 Pro Max și iPhone 17 Pro.

Care este cel mai bine vândut telefon din lume în prima jumătate a anului 2026: Apple și Samsung își dispută primele poziții

Alte modele apreciate au fost iPhone 17e și iPhone 16. De cealaltă parte, Samsung Galaxy S26 Ultra a fost liderul segmentului Android, urmat de alte patru modele din portofoliul producătorului sud-coreean: Galaxy A07 4G, Galaxy A17 5G, Galaxy A17 4G și Galaxy S26.

Raportul subliniază creșteri semnificative ale vânzărilor Apple în piețe precum India, Japonia și Orientul Mijlociu, în timp ce în Coreea de Sud, vânzările aproape s-au dublat.

Per total, Apple și Samsung au reprezentat împreună 26% din vânzările globale de smartphone-uri, o creștere de 2% față de trimestrul al doilea din 2025. Totuși, piața globală de smartphone-uri a înregistrat un declin de 11% în această perioadă.

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