Peste 300 de turiști străini, dați dispăruți pe traseul spre Muntele Kailash

Operațiunile de salvare se desfășoară contra cronometru în condiții extrem de dificile. Printre cei căutați se află peste 300 de cetățeni străini, inclusiv cel puțin 47 de americani, conform autorităților din Nepal.

Zona afectată găzduiește o rută extrem de populară ce duce spre Muntele Kailash, un loc sacru din Tibet venerat de pelerinii hinduși, budiști, jainiști și bonpo.

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Peste 3.000 de polițiști și cadre de intervenție au fost mobilizați pentru a căuta supraviețuitori. Misiunile sunt însă îngreunate de terenul muntos accidentat, condițiile meteorologice nefavorabile, drumurile blocate de alunecări de teren și întreruperea rețelelor de comunicații.

Mai mult de treizeci de persoane salvate primesc în prezent îngrijiri medicale în spitalul din districtul Rasuwa și în spitalele din capitala Kathmandu.

Ce a dus la inundațiile devastatoare din Nepal

Imaginile surprinse la fața locului arată torenți uriași de apă și mâl care au măturat sate întregi și au acoperit portul chinezesc Gyirong. Potrivit cercetătorilor, dezastrul a fost declanșat de o alunecare masivă de teren care a blocat cursul râului Bhote Koshi.

🇳🇵This is the kind of flood that gives you seconds to react.



Ground-level footage shows people running for their lives as a flash flood suddenly tears through the Nepal–Tibet region.



One moment it's a river. The next, it's a wall of water.



Writer: Lynn pic.twitter.com/JsZlkb04B8 — GDA_Press (@GDA_Press) August 27, 2026

O ipoteză luată în calcul de oameni de știință este că o bucată masivă dintr-un ghețar s-a desprins și s-a prăbușit în vale, provocând sau amplificând viitura violentă.

Pe partea chineză a frontierei, pe lângă cei trei decese confirmate oficial, autoritățile raportează peste 550 de persoane dispărute.

Rutele comerciale dintre Nepal și China, grav afectate

Inundațiile au distrus infrastructura comercială critică de la graniță, amenințând să blocheze activitățile economice dintre cele două state.

Mai multe poduri și puncte de trecere au suferit avarii majore, inclusiv portul Gyirong, prin care se derula aproape o treime din comerțul dintre China și Nepal.

A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.

The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

În ultimii ani, schimburile comerciale bilaterale depășiseră suma de două miliarde de dolari, Nepalul importând din China vehicule electrice, componente electronice și alimente.

Distrugerea legăturilor rutiere repetă un scenariu din vara trecută, când avarierea Podului Prieteniei a suspendat operațiuni comerciale de sute de milioane de dolari timp de aproximativ șase luni.