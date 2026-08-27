Ministerul Educației a făcut primul pas pentru modificarea cuantumului bursei sociale. Mihai Dimian: „Trebuie să stabilim suma totală alocată unui elev și cum o distribuim”

Ministerul Educației pune în dezbatere cuantumul bursei sociale

Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a declarat pentru TVR Info că analizează în această perioadă două componente ale sistemului de burse sociale: suma acordată unui elev într-un an și perioada în care banii sunt plătiți.

În prezent, bursa socială are o valoare de 300 de lei pe lună, ceea ce înseamnă un cuantum anual de 3.600 de lei pentru fiecare beneficiar. Ministrul susține că stabilirea cuantumului lunar ar trebui făcută după ce este clarificată suma totală pe care statul o alocă anual pentru un beneficiar și modul în care aceasta este distribuită pe parcursul anului.

Nevoile unui copil sărac nu dispar în vacanță. Federația Națională a Părinților: „O decizie profund greșită și imorală”

Scandalul burselor sociale la care asistăm în această perioadă a pornit de la un proiect de Hotărâre de Guvern publicat de Ministerul Educației pe 17 august 2026, prin care este propusă o nouă metodologie de acordare a acestui ajutor financiar. Concret, în forma propusă, bursele sociale ar urma să fie acordate doar în perioada cursurilor școlare, nu și în vacanțe.

Propunerea a stârnit reacții puternice din partea elevilor, părinților și organizațiilor care apără drepturile copiilor. Criticii au atras atenția că nevoile familiilor vulnerabile nu dispar în perioada vacanțelor și că eliminarea plății în aceste luni ar reduce sprijinul financiar acordat celor mai vulnerabili elevi.

Consiliul Național al Elevilor a cerut menținerea burselor sociale pe întreaga perioadă prevăzută de actualul sistem, iar Federația Națională a Părinților a calificat măsura drept „profund greșită și imorală”, în timp ce organizații precum Salvați Copiii România și World Vision au cerut renunțarea la propunere. Și Avocatul Poporului a solicitat retragerea proiectului, invocând inclusiv o decizie a Curții Constituționale.

Mihai Dimian: bursa socială este legată de participarea la școală

În explicațiile ulterioare pe marginea acestei controversate propuneri, Mihai Dimian a invocat însăși definiția bursei sociale și modul în care aceasta este privită în alte sisteme de educație, din afară. „Sunt anumite argumente legate de definiția pe care o avem pentru bursa socială, care se referă la o formă de sprijin în vederea susținerii participării la activitățile didactice. Sunt practici în țări la care ne uităm atunci când analizăm politicile publice în Educație: Finlanda, Suedia, Polonia. Deci, primul lucru, trebuie să stabilim suma totală pe care o alocăm într-un an și o distribuim. În momentul de față, în dezbaterea publică sunt puse în dezbatere atât perioada de acordare, cât și cuantumul lunar”, a spus ministrul Educației la TVR Info.

Ministerul Educației a făcut primul pas pentru modificarea cuantumului bursei sociale. Mihai Dimian: „Trebuie să stabilim suma totală alocată unui elev și cum o distribuim”
Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat că cel mai probabil, sistemul actual de acordare a burselor sociale va fi păstrat. Foto: Shutterstock

Bolojan: „Foarte probabil vom rămâne pe actualul sistem”

În timp ce proiectul Ministerului Educației a generat controverse, premierul Ilie Bolojan a transmis că Guvernul este foarte aproape să păstreze actualul sistem de acordare a burselor sociale. Într-o intervenție la Digi24, premierul a declarat că, după discuțiile cu ministrul Educației, este foarte probabil ca elevii să primească în continuare bursele sociale și în perioada vacanțelor.

„Discutând cât se poate de clar această situație, foarte probabil vom rămâne pe actualul sistem”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a explicat și raționamentul care a stat la baza propunerii Ministerului Educației de a limita acordarea burselor la perioada cursurilor. „Din discuția pe care am avut-o cu domnul ministru, alocațiile de tip social, care sunt o formă de sprijin lunară, au o logică în accepțiunea ministerului, să fie date lună de lună. Bursa este un element de sprijin pentru a te duce la școală. Poate să fie bursă de merit, poate să fie bursă socială. Asta a fost logica ministerului când a luat în calcul astfel de propunere. Dar, am spus, este o formulă de punere în transparență. În momentul în care vine să fie propusă, vom regla lucrurile”, a mai spus premierul.

Forma finală a actului normativ nu este încă stabilită. Până la adoptarea și publicarea noilor reguli, orice modificare rămâne o propunere aflată în procedură de transparență decizională.

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