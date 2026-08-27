Spectacole de teatru în București

Sâmbătă, 29 august

Iubire dublu distilată, Teatrul Roșu, 16:30

Of Of Of, Teatrul Masca, 19:00

Cealaltă soție, Teatrul Roșu, 19:30

Nopți albe, Teatrul În Culise, 20:00

Duminică, 30 august

Scandalagiii, Teatrul Roșu, 18:00

The Blue Room, Teatrul În Culise, 19:00

Concerte în București

Sâmbătă, 29 august

Over, Hard Rock Cafe, 21:30

Duminică, 30 august

Duminica cu Lăutari / Taraful Frunză, Manasia Hub, 17:00

Retro Evening / 80-2000s Hits / live cu Shaz Band, Berăria H, 20:30

Ce petreceri vor fi în București

Sâmbătă, 29 august

Bairam Ca-n Anii 90, B52 The Club, 21:00

PW x TRAILS • Nicolas Lutz, Paul Popa, Platforma Wolff, 22:00

Ephemeral, naive, 22:00

Fast Delivery w. Mihnea Ghiza, Crina Beju, Tudor Opriș, Apollo111 Barul & Terasa, 22:00

Dirty Disco w. Eugen Rădescu, Apollo111 Barul & Terasa, 22:00

Expoziții în București

Sâmbătă, 29 august

Între realismul socialist și comunismul național, Palatul Suțu, 10:00

Aman, linie, punct, Muzeul Theodor Aman, 10:00

Late Summer Spritz, Muzeul de Artă Recentă, 11:00

Photographs by Constantin Brâncuși, Muzeul de Artă Recentă, 11:00

Duminică, 30 august

Între realismul socialist și comunismul național, Palatul Suțu, 10:00

Aman, linie, punct, Muzeul Theodor Aman, 10:00

Late Summer Spritz, Muzeul de Artă Recentă, 11:00

Photographs by Constantin Brâncuși, Muzeul de Artă Recentă, 11:00

Bucharest International Air Show (BIAS)

Bucharest International Air Show (BIAS) 2026, cel mai mare spectacol aviatic din România, revine în perioada28-29 august cu o ediție aniversară ce reunește peste 200 de piloți, parașutiști și aeronave militare sau civile din întreaga lume.

Iată programul, conform Biasairshow.ro.

Vineri, 28 august

14:30-18:30: Acces public pentru vizionarea zborurilor de antrenament;

14:30-18:30: Acces public în zona Expo și Static Display;

15:00: Turkish Stars, Frecce Tricolori, Forțele Aeriene Române, Aeroclubul României, F/A-18 Hornet – Forțele Aeriene Spaniole, PA-200 Tornado – Forțele Aeriene Germane, Eurofighter Typhoon – Forțele Aeriene Germane

20:00: Încheierea programului.

Sâmbătă, 29 august

08:00: Acces public;

09:00: Formație aeronave;

09:30: Demonstrație moto Doomstrike;

09:45-10:00: Ceremonia de deschidere BIAS 2026;

10:00-21:00: Demonstrații aeriene BIAS 2026;

21:00: Încheiere Air Show – spectacol de drone şi artificii;

21:00-22:00: Concert;

22:00: Final BIAS 2026;

09:00-18:30: Acces public în zona Expo și Static Display.

Teatru în aer liber

Weekendul 29–30 august aduce două seri de teatru în aer liber la Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia. „Neguțătorul din Veneția” și „Batista Desdemonei” sunt ultimele spectacole din această serie, organizate de Centrul de Cultură „Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului”.

În ceea ce privește intrarea, aceasta este liberă.

29 august 2026, ora 19:00 – Neguțătorul din Veneția;

30 august 2026, ora 19:00 – Batista Desdemonei.

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