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Ionel Bogdan, prima reacție din PNL după desemnarea lui Luca Niculescu: „Vom analiza programul și echipa”

Ioana Dinu
Ioana Dinu
Jurnalist
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PNL analizează propunerea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier, anunță purtătorul de cuvânt Ionel Bogdan.
Ionel Bogdan. Sursă foto Facebook/Ionel Bogdan
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PNL analizează propunerea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier, anunță purtătorul de cuvânt Ionel Bogdan. Decizia a fost comunicată luni seară pe Facebook, unde Bogdan a precizat că partidul va discuta cu premierul desemnat și va evalua programul de guvernare, prioritățile și echipa propusă.

„Partidul Naţional Liberal ia act de decizia preşedintelui României privind desemnarea domnului Luca Niculescu drept candidat pentru funcţia de prim-ministru. În perioada următoare vom avea discuţii cu premierul desemnat şi vom analiza programul de guvernare, priorităţile asumate şi echipa pe care o va propune”, a scris acesta.

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Anunțul vine după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat oficial pe Luca Niculescu, diplomat de carieră, pentru funcția de prim-ministru. Bogdan a subliniat că PNL va lua o decizie privind susținerea la votul de învestitură doar după finalizarea discuțiilor și a analizei amănunțite a programului guvernamental.

George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), a anunțat luni seara, printr-o postare pe Facebook, că parlamentarii partidului său nu vor susține un Guvern condus de Luca Niculescu.

Președintele USR, Dominic Fritz, a transmis luni seară, 5 octombrie, că premierul desemnat Luca Niculescu „este un diplomat respectat”, care și-a făcut un renume prin misiunile de care s-a ocupat, de exemplu aderarea României la OCDE, dar nu poate promite că USR îi va da votul în Parlament.

Luca Niculescu are 10 zile să vină în Parlament cu lista de miniștri și programul de guvernare. El este secretar de stat în MAE și coordonatorul aderării României la OCDE.

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Tags: PNL - Partidul National Liberal
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