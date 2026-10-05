Dominic Fritz a anunțat decizia USR pentru Guvernul lui Luca Niculescu, desemnat premier de Nicușor Dan

Președintele USR, Dominic Fritz, a transmis luni seară, 5 octombrie, că premierul desemnat Luca Niculescu „este un diplomat respectat”, care și-a făcut un renume prin misiunile de care s-a ocupat, de exemplu aderarea României la OCDE, dar nu poate promite că USR îi va da votul în Parlament.

„USR a luat act de desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru. Este un diplomat respectat, renumit pentru execuția profesionistă a misiunilor care i-au fost încredințate, de exemplu procesul de aderare a României la OCDE. USR va analiza programul, echipa de miniștri și majoritatea care îl susține”, a afirmat Fritz.

„Vom discuta cu premierul desemnat despre cum vrea să se asigure că guvernul poate să livreze rezultate așa cum au livrat miniștrii USR. Decizia va fi luată în forurile statutare ale partidului”, a adăugat el.

„Un lucru este însă clar: USR nu va susține un guvern cu miniștri PSD sau controlat de PSD. Nici nu va vota un premier folosit drept paravan pentru întoarcerea PSD la cutiile de pantofi. Un premier dependent de comenzi de la PSD nu va putea fi “independent”. România are nevoie urgentă de un guvern. Dar are nevoie de unul care să scoată țara din criză, nu să-i întoarcă la putere pe cei care au provocat-o”, a conchis Fritz.

Președintele Nicușor Dan a anunțat luni seară, 5 octombrie, că l-a desemnat pe Luca Niculescu să formeze un Guvern. Este al patrulea premier nominalizat de șeful statului în ultimele 4 luni, după Eugen Tomac (iunie), Adrian Veștea (iunie) și Siegfried Mureșan (septembrie).