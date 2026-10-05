O femeie din Italia a primit despăgubiri de 145.000 de euro de la un lanț de cinematografe, după ce a alunecat pe un capac de plastic lăsat pe jos și și-a rupt piciorul.

O ieșire la film, transformată în coșmar

O ieșire la film s-a transformat într-un lung calvar medical și într-un proces de șapte ani pentru o femeie din Italia. Incidentul petrecut într-o sală de cinema din provincia Gorizia s-a încheiat cu o decizie spectaculoasă a instanței, care a obligat societatea ce administrează complexul să achite daune record în valoare de aproape 145.000 de euro, relatează publicația Il Piccolo.

Întâmplarea nefericită a avut loc în seara zilei de 17 ianuarie 2019, la ora 20.20, în sala 5 a cinematografului UCI Cinemas din cadrul centrului comercial Tiare Shopping din Villesse.

Femeia, în vârstă de 50 de ani, intrase în sală alături de soțul ei și de o pereche de prieteni. Conform reconstituirii, la momentul respectiv rulau reclame, iar luminile erau stinse în sală.

În timp ce cobora încet treptele, ghidată de ledurile albastre, pentru a-și ocupa locul rezervat, înainte de începerea proiecției, femeia a călcat pe un capac de plastic pentru pahare de suc, lăsat pe jos de un alt spectator.

Fractură dublă și complicații medicale

Alunecarea a provocat o cădere violentă. În urma impactului, femeia a suferit o fractură gravă de tibie și peroneu la gamba stângă, fiind transportată de urgență la spital.

Recuperarea fizică a fost una extrem de dificilă și marcată de complicații grave. În vara anului 2019, la câteva luni de la accident, pacienta a dezvoltat un edem sever la picior, iar ulterior placa metalică fixată chirurgical pentru stabilizarea osului s-a rupt, impunând noi intervenții și o perioadă prelungită de incapacitate de muncă.

În plus, pe plan personal, femeia a fost nevoită să renunțe la pasiunea pentru drumeții montane și să își anuleze vacanțele programate.

Bătălia din instanță și argumentul juridic care a decis procesul

Procesul civil s-a întins pe durata a șapte ani, timp în care avocații lanțului de cinematografe au încercat să susțină că responsabilitatea aparține exclusiv clientului care a aruncat capacul pe jos. Mai mult, au susținut că femeia ar fi trebuit să înainteze cu mai multă atenție în spațiul slab iluminat.

Judecătorul de la Tribunalul din Gorizia a respins însă aceste argumente și a stabilit că răspunderea civilă aparține în totalitate administratorului spațiului, în baza obligației legale de a garanta siguranța căilor de acces și curățenia între proiecții.

Instanța a subliniat că prezența unui obiect alunecos pe trepte în condiții de vizibilitate redusă reprezintă o capcană periculoasă, iar procedurile de verificare ale cinematografului nu au fost suficiente pentru a dovedi că sala fusese igienizată corespunzător.