Cel puțin cinci persoane au fost ucise luni în urma unui raid aerian rusesc cu bombe ghidate asupra orașului Harkov, situat în nord-estul Ucrainei, relatează AFP.

„Bilanțul atacului rusesc cu bombe aeriene ghidate asupra Harkovului a crescut la cinci morți. Treizeci de răniți se află în spitale, dintre care trei în stare gravă”, a anunțat guvernatorul regiunii Harkov, Oleh Sinehubov, pe canalul său de Telegram.

Anterior, autoritățile locale anunțaseră un bilanț de trei morți și 29 de răniți.

Primarul Ihor Terehov a declarat că salvatorii continuă să căute persoane blocate sub dărâmăturile unor clădiri rezidențiale.

Terehov a precizat că orașul a fost atacat cu trei bombe ghidate, care au vizat mai ales o zonă industrială și un imobil de locuit. Avioanele rusești de luptă lansează aceste bombe din propriul spațiu aerian, după care ele zboară în mod controlat până la țintă pe distanțe care pot ajunge la zeci de kilometri, notează AFP.

Rusia atacă masiv Ucraina

Moscova și-a intensificat bombardamentele pe teritoriul ucrainean în ultimele săptămâni, la peste patru ani de la lansarea invaziei sale la scară mare în Ucraina.

Capitala Kiev, care este lovită atât noaptea cât și în timpul zilei, a avut de suferit recent din cauza unor lovituri asupra unor poduri, care au provocat ambuteiaje gigantice, subliniază AFP.

Kievul „trăieşte nopţi şi zile îngrozitoare”, a deplâns președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Pe de altă parte, Rusia a anunţat duminică faptul că-şi va „intensifica” atacurile împotriva infrastructurilor ucrainene.

Emmanuel Macron denunță escaladarea „iresponsabilă” a Rusiei

În acest context, preşedintele francez Emmanuel Macron a denunțat „alegerea iresponsabilă” a Rusiei, care „încalcă principiile cele mai fundamentale ale dreptului internaţional”.

Macron și-a exprimat regretul că Rusia „refuză cu încăpăţânare toate îndemnurile la armistiţiu”.

„Nu vom ceda nici intimidărilor şi nici escaladării Rusiei, care nu trebuie să se înşele: timpul joacă împotriva sa”, a dat asigurări șeful statului francez.