Cod portocaliu de ploi torenţiale şi vijelii în 17 judeţe, până vineri

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de ploi torenţiale, importante cantitativ, valabilă începând de joi de la ora 12.00 în 17 judeţe.

Potrivit meteorologilor, până vineri la ora 10.00, în Cluj, Alba, Hunedoara, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamţ şi Suceava şi în zona de munte a judeţelor Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu şi Gorj vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin ploi torenţiale, importante cantitativ, intensificări ale vântului şi vijelii cu rafale de 70-90 km/h şi izolat grindină de dimensiuni medii. În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi local de 40-60 l/mp şi izolat peste 70 l/mp.

Harta zonelor afectate de codul galben și portocaliu, joi și vineri. Sursa foto: ANM

Cod galben de vreme severă în București și mai multe județe

Totodată, pentru intervalul 11 iunie, ora 10.00 – 12 iunie, ora 10.00 a fost emisă o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică, în judeţe din Transilvania, Moldova, Oltenia, sudul Banatului, cea mai mare parte a Munteniei şi a Maramureşului şi zona de munte.

În aceste regiuni, vor fi ploi torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi vijelii (viteze de 50-70 km/h) şi căderi de grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 20-30 l/mp şi izolat de peste 40-50 l/mp.

Pentru intervalul 12 iunie, ora 10.00 – 12 iunie, ora 21.00, în Muntenia şi Dobrogea vor fi averse însemnate cantitativ, însoţite de descărcări electrice, iar cantităţile de apă vor fi de 20-30 l/mp şi izolat de peste 40 l/mp, se mai arată în informarea transmisă de Administrația Națională de Meteorologie.

Harta județelor afectate de codul galben, joi, 11 iunie 2026. Sursa foto: ANM

IGSU: „Închideți ferestrele, nu vă adăpostiți sub copaci”

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a emis un set de recomandări pentru populație în contextul codului portocaliu de instabilitate atmosferică valabil de astăzi, ora 12.00, până vineri dimineață.

„În acest interval, sunt așteptate ploi puternice, vijelii și rafale de vânt care pot ajunge la 70-90 km/h. Izolat, poate cădea grindină, iar în unele zone poate ploua abundent într-un timp scurt. Din această cauză, apa se poate aduna rapid pe străzi, în curți sau în zonele mai joase.

Pentru siguranța dumneavoastră, respectați recomandările autorităților!

Evitați activitățile în aer liber, mai ales lucrările desfășurate la înălțime sau în spații deschise;

Închideți ferestrele și asigurați obiectele din curte, balcon sau terasă, pentru a nu fi luate de vânt;

Nu vă adăpostiți sub copaci, lângă stâlpi, panouri publicitare sau alte obiecte care pot fi doborâte;

Curățați șanțurile și rigolele, pentru ca apa să se poată scurge;

Dacă nivelul apelor crește, nu traversați cursurile de apă și nu vă apropiați de maluri”.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat, marți, prognoza meteo pentru perioada 9 iunie – 5 iulie 2026. Potrivit specialiștilor, ploile torențiale vor continua în mai multe regiuni ale țării, iar vremea se va răci în intervalul 11-15 iunie. După 16 iunie, temperaturile vor crește treptat, apropiindu-se de pragul de 30 de grade Celsius.





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