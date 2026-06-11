Cod portocaliu de ploi torenţiale şi vijelii în 17 judeţe, până vineri

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de ploi torenţiale, importante cantitativ, valabilă începând de joi de la ora 12.00 în 17 judeţe.

Potrivit meteorologilor, până vineri la ora 10.00, în Cluj, Alba, Hunedoara, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamţ şi Suceava şi în zona de munte a judeţelor Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu şi Gorj vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin ploi torenţiale, importante cantitativ, intensificări ale vântului şi vijelii cu rafale de 70-90 km/h şi izolat grindină de dimensiuni medii. În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi local de 40-60 l/mp şi izolat peste 70 l/mp.

Aproape toată țara, inclusiv București, sub cod galben și portocaliu de ploi, grindină și vijelii. Harta zonelor vizate de avertizarea meteo ANM
Harta zonelor afectate de codul galben și portocaliu, joi și vineri. Sursa foto: ANM

Cod galben de vreme severă în București și mai multe județe

Totodată, pentru intervalul 11 iunie, ora 10.00 – 12 iunie, ora 10.00 a fost emisă o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică, în judeţe din Transilvania, Moldova, Oltenia, sudul Banatului, cea mai mare parte a Munteniei şi a Maramureşului şi zona de munte.

În aceste regiuni, vor fi ploi torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi vijelii (viteze de 50-70 km/h) şi căderi de grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 20-30 l/mp şi izolat de peste 40-50 l/mp. 

Pentru intervalul 12 iunie, ora 10.00 – 12 iunie, ora 21.00, în Muntenia şi Dobrogea vor fi averse însemnate cantitativ, însoţite de descărcări electrice, iar cantităţile de apă vor fi de 20-30 l/mp şi izolat de peste 40 l/mp, se mai arată în informarea transmisă de Administrația Națională de Meteorologie.

Aproape toată țara, inclusiv București, sub cod galben și portocaliu de ploi, grindină și vijelii. Harta zonelor vizate de avertizarea meteo ANM
Harta județelor afectate de codul galben, joi, 11 iunie 2026. Sursa foto: ANM

IGSU: „Închideți ferestrele, nu vă adăpostiți sub copaci”

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a emis un set de recomandări pentru populație în contextul codului portocaliu de instabilitate atmosferică valabil de astăzi, ora 12.00, până vineri dimineață.

„În acest interval, sunt așteptate ploi puternice, vijelii și rafale de vânt care pot ajunge la 70-90 km/h. Izolat, poate cădea grindină, iar în unele zone poate ploua abundent într-un timp scurt. Din această cauză, apa se poate aduna rapid pe străzi, în curți sau în zonele mai joase.

Pentru siguranța dumneavoastră, respectați recomandările autorităților!

  • Evitați activitățile în aer liber, mai ales lucrările desfășurate la înălțime sau în spații deschise;
  • Închideți ferestrele și asigurați obiectele din curte, balcon sau terasă, pentru a nu fi luate de vânt;
  • Nu vă adăpostiți sub copaci, lângă stâlpi, panouri publicitare sau alte obiecte care pot fi doborâte;
  • Curățați șanțurile și rigolele, pentru ca apa să se poată scurge;
  • Dacă nivelul apelor crește, nu traversați cursurile de apă și nu vă apropiați de maluri”.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat, marți, prognoza meteo pentru perioada 9 iunie – 5 iulie 2026. Potrivit specialiștilor, ploile torențiale vor continua în mai multe regiuni ale țării, iar vremea se va răci în intervalul 11-15 iunie. După 16 iunie, temperaturile vor crește treptat, apropiindu-se de pragul de 30 de grade Celsius.


Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E știrea de ultimă clipă care face tot înconjurul internetului! Au urmat sute de reacții și distribuiri! Ce a anunțat Elena Udrea în urmă cu câteva minute
Viva.ro
E știrea de ultimă clipă care face tot înconjurul internetului! Au urmat sute de reacții și distribuiri! Ce a anunțat Elena Udrea în urmă cu câteva minute
„L-am văzut pe părinte că... M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori”. Un tânăr a povestit în detaliu ce a pățit când s-a întâlnit cu Cristian Pomohaci. „A zis: «Dacă dai ascultare îți iau apartament»”
Unica.ro
„L-am văzut pe părinte că... M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori”. Un tânăr a povestit în detaliu ce a pățit când s-a întâlnit cu Cristian Pomohaci. „A zis: «Dacă dai ascultare îți iau apartament»”
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
Trump este tot mai imprevizibil » Decizie ciudată luată pentru meciul de deschidere de la Mondial
GSP.RO
Trump este tot mai imprevizibil » Decizie ciudată luată pentru meciul de deschidere de la Mondial
„Amigo, ești în pericol aici!” Jurnaliștii GSP, în Tepito, fieful cartelurilor de droguri din Mexic!
GSP.RO
„Amigo, ești în pericol aici!” Jurnaliștii GSP, în Tepito, fieful cartelurilor de droguri din Mexic!
Parteneri
Nou cuplu-bombă! DA, ei sunt! ..se iubesc și NU se mai ascund! Doi dintre cei mai doriți bărbați de la TV formează un cuplu! Cum s-au afișat ...explozie de comentarii!
Libertateapentrufemei.ro
Nou cuplu-bombă! DA, ei sunt! ..se iubesc și NU se mai ascund! Doi dintre cei mai doriți bărbați de la TV formează un cuplu! Cum s-au afișat ...explozie de comentarii!
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
Avantaje.ro
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă
Tvmania.ro
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă

Eugen Tomac, premier desemnat

PNL decide azi dacă va susține sau nu guvernul lui Eugen Tomac: poziția partidului pare de neclintit
Politică 11:27
PNL decide azi dacă va susține sau nu guvernul lui Eugen Tomac: poziția partidului pare de neclintit
Drona Tomac. Băncile, banii! Tehno-Pîslarii.
Opinii 08:33
Drona Tomac. Băncile, banii! Tehno-Pîslarii.
Parteneri
PNL îi întoarce spatele lui Eugen Tomac. Siegfried Mureșan: „Dacă domnul ar fi un Mario Draghi, atunci poate ne-am uita altfel la dumnealui”
Adevarul.ro
PNL îi întoarce spatele lui Eugen Tomac. Siegfried Mureșan: „Dacă domnul ar fi un Mario Draghi, atunci poate ne-am uita altfel la dumnealui”
Ce diferență uriașă de vârstă există între Simona Halep și noul său iubit, Dorin Mateiu. Milionarul e mult mai mare
Fanatik.ro
Ce diferență uriașă de vârstă există între Simona Halep și noul său iubit, Dorin Mateiu. Milionarul e mult mai mare
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Dan Negru nu recomandă vacanța în două țări adorate și luate cu asalt de români vara: „Suntem mult peste”
Stiri Mondene 12:01
Dan Negru nu recomandă vacanța în două țări adorate și luate cu asalt de români vara: „Suntem mult peste”
Iulia Pârlea, pregătită de căsătorie: „Dacă mă cere în două săptămâni și simt că el este alesul, zic da”
Exclusiv
Stiri Mondene 11:00
Iulia Pârlea, pregătită de căsătorie: „Dacă mă cere în două săptămâni și simt că el este alesul, zic da”
Parteneri
„Familia pe primul plan." Alexandru Sautner de la „Chefi la cuțite" are 3 copii din 2 căsnicii. Cum arată moștenitorii chefului
TVMania.ro
„Familia pe primul plan." Alexandru Sautner de la „Chefi la cuțite" are 3 copii din 2 căsnicii. Cum arată moștenitorii chefului
De ce trăiesc unii oameni peste 100 de ani. Răspunsul, după 30 de ani de studiu
ObservatorNews.ro
De ce trăiesc unii oameni peste 100 de ani. Răspunsul, după 30 de ani de studiu
Două dintre cele mai celebre femei din România sunt un CUPLU. Da, ai citit bine, SE IUBESC și nu o ascund!
Libertateapentrufemei.ro
Două dintre cele mai celebre femei din România sunt un CUPLU. Da, ai citit bine, SE IUBESC și nu o ascund!
Parteneri
„A fost foarte ciudat”. Actrița română stabilită de 17 ani în Mexic spune ce schimbări a observat la revenirea în țară
GSP.ro
„A fost foarte ciudat”. Actrița română stabilită de 17 ani în Mexic spune ce schimbări a observat la revenirea în țară
Diagnosticată cu o boală cronică, canotoarea triplă campioană mondială nu cedează: „Am citit lucrări științifice, să implementez ceva care să mă ajute”
GSP.ro
Diagnosticată cu o boală cronică, canotoarea triplă campioană mondială nu cedează: „Am citit lucrări științifice, să implementez ceva care să mă ajute”
Parteneri
INCREDIBIL! După operație, bărbatul s-a trezit cu 5 centimetri mai înalt
Mediafax.ro
INCREDIBIL! După operație, bărbatul s-a trezit cu 5 centimetri mai înalt
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
StirileKanalD.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață! Avocatul familiei victimei: „Despăgubirile vor fi imputate statului roman”
Wowbiz.ro
Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață! Avocatul familiei victimei: „Despăgubirile vor fi imputate statului roman”
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Advertorial
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Parteneri
Imagini greu de privit de la înmormântarea lui Alexandru Neacșu! Medicul rezident găsit mort la Spitalul Floreasca a fost condus pe ultimul drum: „O mare durere”
Wowbiz.ro
Imagini greu de privit de la înmormântarea lui Alexandru Neacșu! Medicul rezident găsit mort la Spitalul Floreasca a fost condus pe ultimul drum: „O mare durere”
Răsturnare de situație în dosarul lui Cristian Pomohaci! Ce substanță au găsit anchetatorii lângă fostul preot
Redactia.ro
Răsturnare de situație în dosarul lui Cristian Pomohaci! Ce substanță au găsit anchetatorii lângă fostul preot
Comunitatea muzicală din Gorj este îndoliată! Maestrul Gore Burlan a încetat din viață
KanalD.ro
Comunitatea muzicală din Gorj este îndoliată! Maestrul Gore Burlan a încetat din viață

Politic

PNL decide azi dacă va susține sau nu guvernul lui Eugen Tomac: poziția partidului pare de neclintit
Politică 11:27
PNL decide azi dacă va susține sau nu guvernul lui Eugen Tomac: poziția partidului pare de neclintit
Consilierul prezidențial Radu Burnete reacționează după zvonurile privind desemnarea sa ca premier: „Nu e o schemă. Nu este o mutare de deschidere”
Politică 10 iun.
Consilierul prezidențial Radu Burnete reacționează după zvonurile privind desemnarea sa ca premier: „Nu e o schemă. Nu este o mutare de deschidere”
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
Destinul stadioanelor Generaţiei de Aur. Ce s-a ales de arenele pe care România a scris istorie la CM 1994
Fanatik.ro
Destinul stadioanelor Generaţiei de Aur. Ce s-a ales de arenele pe care România a scris istorie la CM 1994
Când te îneci în bani: Un colac Louis Vuitton de 4.400 de dolari face valuri pe Internet (Video)
Spotmedia.ro
Când te îneci în bani: Un colac Louis Vuitton de 4.400 de dolari face valuri pe Internet (Video)