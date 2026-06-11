Debut de iunie cu ploi torențiale și instabilitate atmosferică

În primele zece zile ale lunii iunie, cantitatea medie de precipitații înregistrată la nivel național a fost de 37,8 l/mp, conform datelor colectate de la 154 de stații meteo. Aceasta reprezintă mai puțin de jumătate față de norma multianuală calculată pentru perioada 1991-2020, care este de 90,5 l/mp.

Cele mai importante cantități de apă, de peste 50-70 l/mp, au căzut în regiunile Moldovei, nordului Munteniei și Dobrogei, în timp ce Câmpia de Vest și Câmpia Română au fost mai puțin afectate, cu precipitații nesemnificative. Din punct de vedere termic, temperaturile s-au situat în jurul mediei climatologice, cu o valoare medie de 18,6 grade Celsius.

Front atmosferic rece aduce fenomene extreme

În debutul celei de-a doua decade a lunii iunie, condițiile meteo rămân instabile. Un front de aer polar format deasupra Atlanticului de Nord s-a extins deja asupra Europei de Vest și Centrale și va ajunge joi dimineață în vestul României. La contactul dintre masa de aer rece și cea caldă preexistentă, vor apărea fenomene de instabilitate atmosferică intensă.

Pe parcursul zilei de joi, instabilitatea atmosferică va fi amplificată de apropierea și mișcarea unui front rece, care va determina formarea furtunilor puternice, în special în zonele de munte, Moldova, Transilvania, Oltenia și Muntenia.

Energia potențială convectivă (CAPE), un indicator esențial pentru intensitatea furtunilor, este estimată între 1.000 și 2.000 j/kg, ceea ce favorizează dezvoltarea curenților ascendenți puternici. Cu toate acestea, forfecarea vântului rămâne scăzută, ceea ce va limita apariția fenomenelor severe la scară largă, cum ar fi supercelulele.

Pericolele generate de furtunile convective

Condițiile atmosferice prognozate pentru 11 iunie pot duce la fenomene extreme. Stratul de aer umed de la nivelurile joase, combinat cu un strat de aer uscat în troposfera medie, accentuează instabilitatea și creează un mediu favorabil formării grindinei. Conform specialiștilor, grindina va avea, în general, dimensiuni mici, dar izolat poate depăși 2 cm.

În plus, precipitațiile vor cădea în cantități mari într-un interval scurt, cu valori ce pot depăși 30-40 l/mp în doar câteva ore. Rafalele de vânt care vor însoți aversele vor putea atinge viteze de 70-90 km/h, crescând riscul de pagube materiale. În același timp, interacțiunea dintre curenții ascendenți și cei descendenți poate genera fenomene periculoase precum downburst-uri sau microburst-uri, mai ales în zonele unde aerul cald se întâlnește cu cel rece.

Prognoza pentru următoarele zile

Conform ANM, frontul rece va traversa România în noaptea de joi spre vineri, 11-12 iunie, aducând ploi extinse și temperaturi mai scăzute. Vineri, presiunea atmosferică va crește, însă ploile vor persista în sud-estul țării, inclusiv în Muntenia și Dobrogea, unde se așteaptă cantități însemnate de precipitații. Spre seară, vremea instabilă va începe să se amelioreze.

Temperaturile vor suferi o scădere semnificativă. După ce joi, în zonele de câmpie din Muntenia, valorile termice pot atinge 33°C, vineri maximele nu vor depăși 17… 24°C. Sâmbătă dimineață, în special în nord și centru, temperaturile minime pot coborî sub 10°C.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pentru perioada 9 iunie – 5 iulie 2026. Potrivit specialiștilor, ploile torențiale vor continua în mai multe regiuni ale țării, iar vremea se va răci în intervalul 11-15 iunie. După 16 iunie, temperaturile vor crește treptat, apropiindu-se de pragul de 30 de grade Celsius.

Ieri, meteorologii ANM au emis prognoza pe regiuni până pe 21 iunie. Potrivit specialiștilor, vremea ar urma să se răcească începând de joi în toată țara și nu scăpăm de ploi și vijelii. De duminică însă, temperaturile ar urma să crească din nou.

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