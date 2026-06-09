Cum va fi vremea în săptămâna 9-15 iunie 2026

Valorile termice se vor situa în jurul celor normale pentru această dată, în cea mai mare parte a țării.

Regimul pluviometric va fi excedentar în majoritatea zonelor țării, cu precădere în sud-estul teritoriului.

Cum va fi vremea în săptămâna 15-22 iunie 2026

Temperaturile medii ale aerului vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în jumătatea de est a teritorului, în timp ce în rest se vor situa în jurul celor normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar în vestul, sud-vestul și local în centrul teritoriului, iar în rest cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă.

Cum va fi vremea în săptămâna 22-29 iunie 2026

Temperatura medie a aerului va fi mai ridicată pentru acest interval în jumătatea de vest a țării, iar în rest va fi apropiată de normalul perioadei.

Regimul pluviometric va fi deficitar în nodul, vestul, centrul și local în sudul si estul teritoriului, exceptând zona Dobrogei, unde va fi apropiat de normalul perioadei.

Cum va fi vremea în săptămâna 29 iunie-6 iulie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, exceptând zona de sud-est a teritorilui unde vor fi apropiate de normele climatologice ale perioadei. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice ale țării, ușor excedentare local în cele estice și apropiate de normalul acestui interval în rest.

Ieri, meteorologii ANM au emis prognoza pe regiuni până pe 21 iunie. Potrivit specialiștilor, vremea ar urma să se răcească începând de joi, în toată țara și nu scăpăm de ploi și vijelii. De duminică însă, temperaturile ar urma să crească din nou.

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