Cocoșii, câinii și mirosul de tocăniță, printre cele mai neobișnuite reclamații

Reprezentanții instituției au transmis, într-o postare publicată pe Facebook, că astfel de sesizări consumă timp și resurse care ar trebui direcționate către investigarea cazurilor reale de poluare.

„Inbox-ul cjarad@gnm.ro demonstrează că imaginaţia nu are limite”, au transmis comisarii Gărzii de Mediu Arad.

Comisarii au prezentat câteva dintre situațiile pentru care au fost solicitați să intervină, deși acestea nu intră în atribuțiile instituției.

„Iată ce probleme NU ţin de comisarii de mediu, deşi unii cetăţeni sunt convinşi de contrariu: Cocoşul & câinele: N-au ceas, n-au dopuri de urechi. Cântă şi latră când vor ei.”

O altă reclamație viza mirosul de mâncare provenit de la vecini.

„Mirosul de tocăniţă: Dacă vecinul prăjeşte ceapă sau face grătar pe balcon, e poftă mare, nu poluare industrială.”

Printre sesizările considerate absurde se află și cele referitoare la relațiile dintre vecini.

„Simpatii neîmpărtăşite: Dacă vecinul de pe uliţă nu vă mai răspunde la salut, e problemă de inimă albastră, nu de mediu înconjurător.”

Reclamații și pentru parfumuri arăbești sau albine

Comisarii au inclus în „topul absurdului” și plângeri privind mirosul parfumurilor.

„Atacul olfativ cu parfumuri arăbeşti: Vecina dă intenţionat cu esenţe tari pe coloana de aerisire… E chestie de gusturi aromatice, noi nu dăm amenzi pentru «supradoză de mirosuri».”, au scris comisarii Gărzii de Mediu Arad.

Nici albinele nu au scăpat de reclamații.

„Bombardament apicol. Albinele îşi fac nevoile fix pe maşinile proaspăt spălate? Nu putem amenda insectele polenizatoare pentru lipsă de maniere.”

De asemenea, unii locuitori au reclamat puful de salcie, însă Garda de Mediu le-a transmis că acesta reprezintă un fenomen natural. „Puful de salcie… reprezintă natură în stare pură, nu un complot ecologic.”

Zgomotul electrocasnicelor și spălatul curții, motive de sesizare

Lista reclamațiilor continuă cu zgomotul produs de mașinile de spălat sau frigiderele vecinilor: „Zumzăie, storc și răcesc. Adică funcționează normal”, dar și cu folosirea aparatelor cu apă sub presiune pentru spălarea curților.

În acest ultim caz, răspunsul comisarilor a fost unul ironic: „Hărnicie, nu dezastru ecologic.”

Garda de Mediu: Sesizările nefondate consumă resurse importante

La finalul mesajului, reprezentanții instituției au subliniat că, dincolo de umor, astfel de reclamații afectează activitatea comisarilor și întârzie verificarea cazurilor care au un impact real asupra mediului.

„Lăsând gluma la o parte, fiecare sesizare nefondată înseamnă timp şi resurse consumate de la investigarea adevăratelor probleme de mediu: depozitări ilegale de deşeuri, poluări masive de ape, aer, sol sau distrugeri de ecosisteme. Protejarea mediului este o treabă serioasă – ajutaţi-ne să ne concentrăm pe ea!”, au transmis comisarii Gărzii de Mediu Arad.

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