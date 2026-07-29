După JAECOO 7, sistemul SHS-H ajunge și pe modelul mai mic

JAECOO continuă ofensiva hibridă în România. După ce JAECOO 7 a primit versiunea full hybrid SHS-H, același tip de abordare ajunge acum și pe JAECOO 5, SUV-ul mai compact al mărcii chinezești.

Noul JAECOO 5 SHS-H este disponibil în România din 1 iunie 2026, la un preț de lansare de 25.990 de euro, TVA inclus.

Sistemul hibrid combină un motor turbo de 1,5 litri cu un motor electric. JAECOO anunță o accelerație de la 0 la 100 km/h în 7,9 secunde și spune că mașina oferă un comportament de condus lin, apropiat de cel al unui vehicul electric.

980 km autonomie și dotări de mașină de aventură

Cifra care atrage atenția este autonomia: până la 980 km cu rezervorul plin. Asta poziționează JAECOO 5 SHS-H ca alternativă pentru cei care vor consum mai mic și autonomie mare, dar nu vor să depindă de încărcare la priză în fiecare zi.

Modelul nu este prezentat doar ca SUV de oraș. Are cameră panoramică de 540 de grade, poate traversa ape cu adâncimea de 450 mm și folosește suspensie independentă, detalii care îl fac mai potrivit pentru drumuri proaste, ieșiri de weekend sau trasee ușoare în afara asfaltului.

Portbagajul ajunge la 1.214 litri cu bancheta spate rabatată, iar în interior sunt 35 de spații de depozitare. Practic, JAECOO încearcă să vândă ideea de SUV mic, dar pregătit pentru familie, bagaje și ieșiri în natură.

SUV-ul care se laudă că e prietenos cu animalele

Un detaliu mai rar în comunicatele auto este zona „pet friendly”. JAECOO spune că habitaclul este certificat TÜV Rheinland și folosește materiale alese pentru menținerea unui aer curat în cabină, cu funcții gândite pentru călătoriile alături de animale de companie.

Pe lista de elemente de lifestyle mai apar lumini magnetice de camping, disponibile curând, funcție de karaoke, posibilitate de tractare a unei remorci și o capacitate de încărcare pe plafon de până la 75 kg.

Pe scurt, JAECOO 5 SHS-H nu vine doar cu argumentul clasic „SUV chinezesc cu dotări multe și preț agresiv”. Vine cu un pachet destul de clar: full hybrid, autonomie mare, preț sub 26.000 de euro și câteva detalii practice care pot conta pentru familii, vacanțe și drumuri de weekend.

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