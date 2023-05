Potrivit unor surse parlamentare, citate de G4Media, femeia la care au fost găsite gloanțele este Elena Ariadna Cîrligeanu.

Botoșăneanca Ariadna Cârligeanu, studentă la Facultatea de Drept la Universitatea Nicolae Titulescu din București, și-a anunțat prezența la protestul AUR de la Parlament de miercuri, printr-o postare pe pagina personală de Facebook.

„Azi, la ora 8.00, cu toții la Parlament. Nu ne vindeți țara, ciocoilor! Nu vă lăsăm! Azi toate drumurile duc la București”, a scris ea.

Ariadna Cârligeanu este președinta filialei AUR din Botoșani, președinta Organizației de Tineret din partid și președinta Platformei Unioniste Acțiunea 2012, din care a făcut parte încă de la înființare.

„La 16 ani m-am înscris ca voluntar în Acțiunea 2012 pentru că am simțit din prima clipă că acolo îmi este locul. Ce a urmat, o stiți și voi, trei ani memorabili în care am crescut alături de niște oameni ce mi-au devenit a doua familie. Deși nu îmi place politica, nu am stat pe gânduri când am avut ocazia să ajut la formarea AUR, alături de aceiași oameni dragi cu care obișnuiam să flutur tricolorul. AUR este un proiect în care am depus suflet, sacrificiu și nu voi regreta niciodată ca am ales să fac parte din această echipă”, declara Ariadna Cîrligeanu, pentru Gândul, în 2020, imediat după alegerile care au propulsat AUR în Parlament.

Ce am învățat de la George Simion în tot acest timp este că oricât de nebunesc pare ţelul pe care ţi l-ai ales, lupți până la capăt, iar într-o zi, imposibilul devine posibil. Ariadna Cârligeanu:

„Cine este în spatele lui George Simion? Niște copii sunt. Acceptați că v-au făcut niște copii”, a adăugat tânăra, citată de site-ul TeleM.

„De fiecare dată când mă întorc în Botoșani, aud despre faptul că noi suntem județul paielor. Nu, nu suntem județul paielor, suntem județul care a dat cele mai multe personalități și cei mai mulți oameni de seamă pentru țara aceasta. Paie sunt cei care ne-au reprezentat la București și care au administrat până acum acest județ. Totuși, am fost prea mult blocați între diferite interese ale acestor ciocoi, iar potențialul județului nu a putut fi valorificat”, spunea Ariadna Cârligeanu, potrivit Botoșăneanul.

Ariadna Cîrligeanu s-a aflat și pe lista echipei biroului de conducere cu care George Simion, liderul AUR, a candidat la președinția partidului, în martie, dar a coordonat și activitățile de la mitingul AUR, de sâmbătă, 7 mai.

Potrivit EVZ, George Simion a spus despre ea, când a fost numită șefă la Botosani, că este „sufletul partidului”.

Foto: Facebook Ariadna Cârligeanu

