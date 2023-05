Ariana Șuteu-Boiangiu, în vârstă de 15 ani, din Câmpia Turzii, Cluj, este în fața unui moment crucial, de răscruce, pe care îl traversează în lupta cu îngrozitoarele boli care îi macină trupul și care îi pune chiar viața în pericol.

Fata a reușit, cu ajutorul Fundației Ringier România și al prietenilor acesteia, oameni cu suflet sensibilizați de dramele prin care trec copiii suferinzi, să strângă banii necesari operațiilor salvatoare pe care le va face în Germania, la Hanovra. Este vorba de 128.000 de euro care vor intra în conturile Arianei.

De doi ani se luptă cu cancerul

În urmă cu aproape doi ani, Ariana a ajuns în fața unui medic oftalmolog, după ce a început să acuze dureri de cap și probleme cu vederea. Investigațiile care au urmat au scos la iveală adevărata cauză a acestor simptome: două tumori se cuibăriseră în creierul ei și presau periculos atât pe trunchiul cerebral, cât și pe canalul nervului auditiv.

Au urmat cinci operații (două pe creier și trei pentru hidrocefalie), dar și un tratament ceva mai special (chirurgie stereotactică folosită în cazul tumorilor profunde, inoperabile) făcut în Turcia. Proceduri chinuitoare, dar care i-au menținut aprinsă flacăra speranței într-o ameliorare a bolii până ce în conturile fetei s-ar fi strâns suficienți bani pentru operațiile salvatoare.

Ariana a surzit și a rămas fără expresia feței

Din nefericire însă, în timp, boala a avansat, motiv pentru care Ariana a rămas fără auz la ambele urechi, iar expresia feței i-a fost complet ștearsă de pe chip, din cauza faptului că nervii faciali au fost grav afectați de boală.

Fata a rămas astfel fără orice expresie a feței – de uimire, de durere, de supărare… Niciun mușchi nu i se clintește pe fața „căzută” din cauza cancerului cerebral, indiferent de starea prin care trece!

Prioritatea, operațiile pe creier pentru extirparea tumorilor

Specialiștii germani de la INI Klinik Hanover (n.r. – Institutul Internațional de Neuroștiințe din Hanovra) care au studiat dosarul Arianei sunt de părere că singura ei șansă de supraviețuire par a fi două complicate intervenții chirurgiale – extirparea tumorilor (n.r. – două la cap și patru pe trunchiul cerebral), transplantul de nerv facial și anastomoză (comunicația între vasele sangvine). Complexe intervenții chirurgicale care costă cel puțin 70.000 de euro.

Acum, Ariana poate spera că va învinge cancerul care o chinuie și că își va putea așeza din nou zâmbetul pe chip pentru că a primit 128.000 de euro, pe care îi va folosi pentru operațiile pe ceier – care sunt vitale – și mai apoi pentru alte proceduri și recuperare.

„E o minune de la Dumnezeu. Mami, mergem la operație, avem banii!”

Vestea că Ariana – aflată în programul de susținere al Fundației Ringier România – are o șansă uriașă de a primi în dar o altfel de viață, una în care viitorul să nu se mai măsoare de la o zi la alta, a fost primită de mama ei precum o minune dumnezeiască. Un cadou primit cu lacrimi de bucurie, de izbăvire, dar și cu mulțumiri pentru toți aceia – oameni cu suflet din toate colțurile României și chiar ale lumii – care au putut face posibil ca visul Arianei să devină realitate. Acela ca fata bolnavă să se scuture de haina grea a suferinței!

Acești bani sunt o minune de la Dumnezeu! Dacă nu îngăduia El, nu se întâmpla ca fetița mea să aibă o așa șansă uriașă la viață. Pierdusem orice speranță… Mă resemnasem că Ariana va trăi așa cât va vrea Dumnezeu. Suzana Chirilă, mama Arianei:

„Când am primit vestea de la Fundația Ringier România, mi s-au înmuiat picioarele, am crezut că leșin și apoi am plâns mult de fericire. Fata m-a întrebat ce e cu mine și i-am spus: «Mami, mergem la operație, avem banii!». Niciodată nu o să le pot mulțumi îndeajuns tuturor acelor oameni care s-au gândit la noi și ne-au oferit acest ajutor”, ne-a mai spus mama copilei.

Două campanii, peste 250.000 de euro donați

Cum s-a putut ca într-un interval atât de scurt să strângem banii necesari operațiilor pe creier care o pot salva pe Ariana? Firește, cu ajutorul prietenilor fundației care ne sunt aproape de mai bine de 11 ani, oameni cu suflet uriaș care pășesc alături de copiii suferinzi prinși în capcanele unor maladii cumplite.

Cei 128.000 de euro care au intrat în conturile Arianei sunt o parte din cei peste 250.000 de euro donați în campaniile umanitare a doi copilași diagnosticați cu amiotrofie spinală musculară: Mihail-Andrei Reaboi (trei ani) din Raionul Orhei, sat Ivancea, Republica Moldova și Victor-Andrei Dinescu (doi ani), din Șelimbăr, Sibiu.

Lui Mihăiță, care între timp s-a mutat în Germania cu părinții, i se administrează un sirop care a ameliorat simțitor simptomele bolii. În plus, pentru că a depășit vârsta și greutatea administrării acelui tratament genetic recomandat pentru boala lui, serul – care costă peste 2.100.000 de dolari – nu îi mai poate fi injectat.

Victor, aflat acum în Austria, a primit tratamentul genetic, decontat de statul austriac, la data de 10 mai 2023, motiv pentru care și în cazul lui, campania umanitară declanșată tot de Fundația Ringier România a fost oprită. Banii donați pentru cei doi copilași bolnavi de amiotrofie spinală musculară – peste 250.000 de euro – vor fi redirecționați către Ariana (128.000 de euro), iar restul va ajunge la alți micuți aflați în suferință, în funcție de urgențe.

