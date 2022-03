Trupele belaruse ar fi pătruns în regiunea Chernihiv, din nordul Ucrainei, potrivit anunțului oficial. Primarul orașului cu aproape 300.000 de locuitori tocmai transmisese un apel disperat prin care cerea populației civile să ajute soldații și a anunțat că oferă recompense celor care distrug echipament militar al inamicului sau reușesc să ia prizonieri.

Potrivit unor surse citate luni, 28 februarie, de publicația Kievul Independent, serviciile de informații ucrainene se așteptau ca liderul belarus Alexandr Lukașenko „să-și arunce armata de 45.000 de oameni în războiul care se desfășoară în Ucraina în următoarele ore sau zile, pentru a întări Rusia în invazia ei asupra Ucrainei”.

Consilierul prezidențial ucrainean Oleksi Arestovici a declarat, încă de pe 27 februarie, că numeroase indicii sugerau că armata belarusă a fost pusă în alertă.

De asemenea, serviciile de informații americane, citate de Washington Post, au avertizat luni că Belarusul se pregătește să se alăture invaziei din Ucraina.

Tot luni, au apărut imagini pe rețelele de socializare, preluate de The Guardian, care ar arăta un convoi al Brigăzii 38 de Asalt Eerian a armatei belaruse lângă Kobrin, în regiunea Brest din Belarus, cu semne de identificare ale „forțelor prietene”.

Alarming video from the western part of the Belarusian-Ukrainian border. A convoy of 38th Air Assault Brigade of the Belarusian army (not Russian) near Kobryn in Brest region. Most of the vehicles are marked with red squares – makes sense if Lukashenko is about to join the war. pic.twitter.com/mKZr7frDoD