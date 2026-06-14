Nava SMYRTOS a fost abordată de comandouri ale Marinei Regale şi de ofiţeri din cadrul Agenţiei Naţionale de Combatere a Criminalităţii.

Potrivit Ministerului britanic al Apărării, nava va fi reţinută şi monitorizată în largul coastei de sud pe durata anchetei. Este vorba de prima navă din flota-fantomă a Rusiei interceptată de forțele armate britanice.

Acţiunea de aplicare a legii în apele teritoriale britanice a fost desfăşurată în conformitate cu legislaţia naţională şi internaţională.

„Rusia se bazează pe flota sa din umbră pentru a finanța conflictul din Ucraina, iar interdicția noastră dă o lovitură războiului ilegal al lui Putin”, a declarat ministrul britanic al Apărării, Dan Jarvis.

Ministrul britanic a spus că operațiunea a fost desfășurată în „strânsă coordonare cu francezii”.

Prim-ministrul britanic Kier Starmer a anunțat că el a ordonat interceptarea. „Această operaţiune de succes reprezintă încă o lovitură pentru Rusia şi le reaminteşte celor care alimentează războiul lui Putin în Ucraina că nu îi vom lăsa să se ascundă”, a scris Starmer pe contul său de X.

Regatul Unit a impus sancțiuni împotriva a sute de nave din flota-fantomă utilizată de Rusia pentru a ocoli embargourile occidentale instituite după lansarea invaziei la scară largă din Ucraina.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE