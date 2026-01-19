Clipul combină cadre din Groenlanda cu personaje fictive și o narațiune cu tentă simbolică. Urșii polari „înarmați” sunt folosiți ca metaforă a apărării Groenlandei, în contextul interesului pentru insulă. Imaginile au fost create cu ajutorul inteligenței artificiale, ca parte a unui proiect artistic semnat „Demon Flying Fox”.

Amintim că Donald Trump vrea să anexeze Groenlanda, insulă arctică ce aparține Danemarcei, iar intensificarea ameninţărilor în ultimele săptămâni a zguduit relaţiile dintre Europa și SUA. Trump a promis că va sancționa opt ţări, Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Marea Britanie, Olanda și Finlanda, care se opun anexării Groenlandei și au trimis deja militari acolo.

Sancțiunile la care se referă președintele SUA înseamnă suprataxe vamale pentru toate produsele care vin din aceste 8 țări europene, mai exact 10% din 1 februarie, cu posibilitatea ca taxele să crească la 25% din 1 iunie. Trump a precizat că aceste sancțiuni vor rămâne până va prelua Groenlanda, pentru care ar putea plăti până la 700 de miliarde de dolari, potrivit estimărilor neconfirmate însă de Casa Albă.

În acest context, liderii europeni s-au enervat și au început să riposteze. De exemplu, premierul italian Giorgia Meloni, care are o relaţie bună cu Trump, i-a spus că este o greşeală să pedepsească Europa. La rândul său, premierul britanic Keir Starmer a promis că va discuta această situaţie cu Trump cât mai curând. Și preşedintele francez, Emmanuel Macron, a cerut UE să lupte împotriva ameninţării lui Trump.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE