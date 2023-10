„În cursul nopții, avioanele de luptă ale Forțelor de Apărare ale Israelului l-au lovit pe Asem Abu Rakaba, șeful grupării aeriene a Hamas”, se precizează într-un mesaj publicat pe rețeaua X, fostul Twitter, de armata israeliană.

Overnight, IDF fighter jets struck Asem Abu Rakaba, the Head of Hamas’ Aerial Array. Abu Rakaba was responsible for Hamas’ UAVs, drones, paragliders, aerial detection and defense. He took part in planning the October 7 massacre and commanded the terrorists who infiltrated…

IDF notează că Abu Rakaba „era responsabil pentru UAV-urile (vehicule aeriene fără pilot), dronele, parapantele, detecția și apărarea aeriană a Hamas. El a participat la planificarea masacrului din 7 octombrie și a comandat teroriștii care s-au infiltrat în Israel pe parapante și a fost responsabil pentru atacurile cu drone asupra posturilor IDF”.

IDF says it eliminated the head of Hamas’s aerial array, Issam Abu Rukbeh, in an overnight airstrike in the Gaza Strip. According to the IDF, Abu Rukbeh was responsible for Hamas’s UAVs, drones, paragliders, and air defenses. pic.twitter.com/hfAizPoasx