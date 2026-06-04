Ce prevede armistițiul semnat la Washington

„La finalul negocierilor conduse sub egida Statelor Unite, Israelul și Libanul au convenit asupra punerii în aplicare a unui armistițiu”, se precizează în documentul oficial citat de AFP. Acordul este condiționat de încetarea completă a focului de către Hezbollah și de retragerea membrilor organizației din zona sudică a râului Litani, aflată la circa 30 de kilometri de granița cu Israelul.

Un alt punct-cheie al înțelegerii este crearea unor zone de securitate în care doar Forțele Armate Libaneze vor avea autoritate, excluzând orice actori non-statali, o referire directă la Hezbollah. Aceste măsuri sunt menite să sprijine „progresul către un acord global de pace și securitate”, conform declarației comune.

„Toate țările au reafirmat că viitorul relațiilor dintre Israel și Liban trebuie decis de cele două guverne suverane. Acestea au respins orice încercare, din partea unui stat sau a unui actor non-statal, de a lua ca ostatic viitorul Libanului”, se mai arată în declarație. Această afirmație este considerată o referire directă la Iran, acuzat de sprijinirea Hezbollah.

Președintele american Donald Trump a insistat pe separarea negocierilor între Liban și Israel de cele legate de Iran, însă Teheranul continuă să considere că aceste conflicte sunt interdependente.

Ultimul armistițiu nu a funcționat, atacurile au continuat

Deși un armistițiu temporar a fost instituit pe 17 aprilie, acesta a fost încălcat frecvent. Miercuri, 3 iunie, atacurile israeliene au ucis nouă persoane în Liban, inclusiv patru sirieni și doi palestinieni în apropierea orașului Tyr, conform Ministerului Sănătății libanez. În aceeași zi, un atac aerian israelian a vizat localitatea Khaldé, situată la intrarea sudică a Beirutului, potrivit Agenției Naționale de Informații (ANI).

De asemenea, un atac asupra unei ambulanțe din sudul Libanului a ucis doi paramedici și a rănit grav un al treilea, ridicând numărul total al cadrelor medicale ucise de la începutul conflictului la cel puțin 130, potrivit Ministerului Sănătății. În același timp, armata libaneză a raportat moartea unui soldat și rănirea altor doi în urma unor atacuri aeriene israeliene în sudul țării.

Hezbollah a revendicat atacurile asupra militarilor israelieni din nordul Israelului, iar ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a avertizat că Israelul va lovi suburbiile sudice ale Beirutului, cunoscute drept bastion al Hezbollah, în cazul unor noi atacuri. De cealaltă parte, ministrul iranian al afacerilor externe, Abbas Araghchi, a avertizat că orice atac asupra capitalei libaneze ar putea declanșa „o reluare pe scară largă a războiului” în Orientul Mijlociu.

AFP relatează că atacurile israeliene în Liban au provocat, de la 2 martie 2026, moartea a 3.516 persoane și strămutarea a peste un milion de oameni. De partea israeliană, bilanțul a ajuns la 26 de soldați și un civil uciși.

Noi negocieri programate

În pofida tensiunilor, Israelul și Libanul au convenit să participe la o nouă rundă de negocieri în săptămâna 22-28 iunie, în încercarea de a ajunge la un acord care să stabilizeze într-un final relațiile bilaterale. Reuniunea recent încheiată la Washington a fost cea de-a patra întâlnire directă între delegațiile celor două state, care nu întrețin relații diplomatice oficiale, notează AFP.

Într-un gest de aparentă bunăvoință, Hezbollah a acceptat la începutul lunii iunie o propunere americană prin care Israelul ar urma să evite loviturile aeriene asupra suburbiilor Beirutului, în schimbul încetării atacurilor lansate de gruparea libaneză asupra teritoriului israelian.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE