Parte a strategiei de intimidare

Imaginile publicate de Farsna, publicație iraniană de stat, dezvăluie rânduri de drone depozitate în tuneluri subterane și montate pe lansatoare de rachete, iar pereții bazei sunt împodobiți cu steaguri iraniene și portrete ale liderilor religioși.

Luni, mass-media din Iran a difuzat imagini recente cu un vast depozit subteran de drone. Materialele video includ și momente ale lansărilor direcționate către baze americane și obiective israeliene, ca răspuns la operațiunile militare desfășurate împotriva Iranului în ultimele zile. Imaginile sunt parte a strategiei de intimidare în contextul războiului actual.

Imaginile video oferă o perspectivă rară din interiorul unei vaste rețele de tuneluri subterane, unde este adăpostit arsenalel de drone al Teheranului.

O armă „înfricoșător de eficientă”

Dronele au devenit o parte integrantă a războiului modern, fiind folosite atât pe câmpul de luptă, cât și pentru operațiuni de supraveghere. În Ucraina, Rusia utilizează drone de atac Shahed 136 importate din Iran, precum și propria versiune numită Geran 2. Aceste drone pot zbura peste 1.000 km, reprezentând o amenințare potențială pentru țările vecine, potrivit BBC.

Drona de atac de fabricație iraniană, o armă „înfricoșător de eficientă”, este folosită de forțele rusești în Ucraina încă din 2022, au spus oficialii militari ai Kievului, potrivit New York Times.

Puternica armă iraniană este o așa-numită dronă kamikaze care transportă un focos de aproximativ 80 de kilograme și se izbește de ținte. Este pentru prima dată când această armă a fost desfășurată în afara Orientului Mijlociu.

În prima sa utilizare pe front, o dronă Shahed-136 a spulberat un obuzier M777 furnizat de americani și folosit de armata ucraineană, a declarat colonelul Rodion Kulagin, comandantul operațiunilor de artilerie în contraofensiva de la Harkov, citat de New York Times.

„A rupt obuzierul în două”, a explicat Kulagin. Dronele, a mai spus el, sunt mai eficiente decât artileria. „În loc să tragi 100 de proiectile de artilerie, este mai ușor să lansezi una dintre aceste drone pentru a căuta o țintă”, a adăugat militarul. Alte 5-6 astfel de lovituri au distrus alte obuziere și vehicule blindate, ucigând patru soldați și rănind 16, a spus el.







