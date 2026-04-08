Costumele portocalii Artemis 2 fac istorie

Artemis 2, lansată la 1 aprilie 2026, marchează revenirea oamenilor în apropierea Lunii, la bordul navetei spațiale Orion a NASA. Echipajul format din Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover și Jeremy Hansen atrage atenția nu doar prin misiunea istorică, ci și prin costumele portocalii care au devenit rapid un simbol vizual puternic.

Înainte de plecarea în călătoria istorică de 10 zile în jurul Lunii, cei patru astronauți s-au echipat cu un costum portocaliu special, denumit Orion Crew Survival System (OCSS).

Artemis 2 se întoarce acasă: NASA a proiectat costumele portocalii pentru cel mai rău scenariu posibil

Costumele echipajului Orion pe care comandantul Reid Wiseman, Victor Glove, Christina Koch și Jeremy Hansen le poartă în zborul de testare Artemis 2. Sursa foto: NASA

Potrivit NASA, aceste costume au fost concepute pentru a proteja astronauții în timpul lansării misiunii, revenirii pe Pământ și în situații de urgență, oferind suport vital pentru supraviețuire timp de 6 zile.

Sub costume, astronauții poartă echipamente speciale de răcire

Costumul Orion a fost modernizat semnificativ față de echipamentele utilizate în era navetelor spațiale.

Casca este mai ușoară, mai rezistentă, este disponibilă în mai multe mărimi, contribuie la reducerea zgomotului și se conectează mai ușor la sistemul de comunicații.

Stratul exterior este ignifug și are culoarea portocalie, pentru a face membrii echipajului ușor vizibili în ocean în cazul în care ar trebui să părăsească Orion fără asistența personalului de recuperare.

Costumul include un sistem de presurizare care menține forma și facilitează mișcarea astronauților. Un fermoar reproiectat permite, de asemenea, astronauților să îmbrace rapid echipamentul și are o rezistență sporită. Îmbrăcămintea furnizează aer, elimină dioxidul de carbon și are un control termic îmbunătățit pentru menținerea temperaturii corporale. Sub costum, astronauții poartă un echipament special de răcire cu tuburi integrate, similar lenjeriei termice.

Spre deosebire de modelele mai vechi, disponibile în dimensiuni standard, costumele Orion sunt realizate pe măsura fiecărui membru al echipajului, lucru care reduce disconfortul în timpul purtării îndelungate sub presiune. Mănușile, partea costumului spațial care se uzează cel mai mult, sunt mai durabile și compatibile cu ecranele tactile, iar îmbunătățirile aduse bocancilor oferă protecție în caz de incendiu, se potrivesc mai bine și ajută astronautul să se miște mai agil.

Costumele Orion pot susține viața 144 de ore

Deși sunt concepute în principal pentru lansare și revenirea pe Pământ, costumele Orion pot asigura supraviețuirea astronauților în cazul în care naveta spațială ar pierde presiunea din cabină în timpul călătoriei spre Lună, ajustării orbitelor în stația Gateway sau pe drumul de întoarcere spre casă.

Astronauții ar putea supraviețui în interiorul costumului până la șase zile în timp ce se întorc pe Pământ.

Fiecare costum include echipamente de supraviețuire în cazul în care trebuie să părăsească Orion după amerizare, înainte de sosirea personalului de recuperare. Costumul Orion are propriul său colac de salvare care conține un emițător de localizare personal, un cuțit de salvare și un kit de semnalizare cu oglindă, lumină stroboscopică, lanternă, fluier și bastoane luminoase.

Realizate pe măsură de inginerii NASA, costumul prezintă benzi reflectorizante albastre care desenează un V pe torace și traversează coapsele și brațele.

Acest detaliu nu este pur estetic: V-ul indică punctele de prindere pentru echipele de salvare, în timp ce componentele albastre integrează vestele de salvare și rezervele de oxigen.

De ce portocaliu?

Culoarea portocalie nu a fost aleasă întâmplător.

Astronauții poartă aceste costume în momentele critice ale misiunii, iar vizibilitatea ridicată este esențială, mai ales în cazul unei amerizări.

 
Comparativ cu alte stiluri – de la designul minimalist al costumelor SpaceX, până la colaborarea dintre Prada și Axiom Space sau estetica promovată de Blue Origin a lui Jeff Bezos – costumele Artemis 2 pun accentul pe funcționalitate și impact vizual, potrivit NSS Magazine.

„Portocaliul Internațional”, conceput pentru a ieși în evidență

Culoarea costumului Orion, cunoscută drept „Portocaliu Internațional”, a fost folosită inițial în domeniul maritim și a devenit celebră în anii 30, când arhitectul Irving Morrow a ales-o pentru Golden Gate Bridge, pentru a asigura vizibilitatea construcției.

În 1947, culoarea a fost adoptată în aviație, inclusiv pentru avionul Bell X-1 pilotat de Chuck Yeager, care a depășit pentru prima dată viteza sunetului.

La NASA, costumele portocalii au fost introduse după dezastrul navetei spațiale Challenger, pentru a îmbunătăți șansele de salvare. Primele versiuni, apărute în 1988, erau voluminoase, însă modelele actuale sunt mult mai ergonomice și eficiente.

Costumele actuale funcționează ca adevărate sisteme de susținere vitală: astronauții pot trăi în ele până la 144 de ore, dacă este necesar. Clasificat oficial ca AMS Standard 595 #FS 12197, Portocaliul Internațional este definit ca un „portocaliu roșiatic viu”, conceput pentru a ieși în evidență.

După cum subliniază Leatrice Eiseman, director executiv al Pantone Color Institute, portocaliul este o culoare care cere să fie văzută: o combinație de roșu și galben, deci energie și urgență.

Artemis 2 se întoarce acasă după un record istoric în jurul Lunii

Misiunea Artemis 2 se întoarce spre Pământ după ce a dus patru astronauți mai departe în spațiu decât orice echipaj uman din ultimele decenii, marcând un moment istoric pentru explorarea cosmică.

Echipajul format din Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch și Jeremy Hansen a devenit primul care părăsește orbita Pământului după misiunea Apollo 17 din 1972.

Misiunea marchează și premiere importante: primul astronaut de culoare, prima femeie și primul astronaut non-american care ajung atât de departe în spațiu.

Nava Orion se află acum pe o traiectorie de tip „free return” (întoarcere liberă), ceea ce înseamnă că, datorită gravitației Lunii, ar reveni pe Pământ chiar și fără intervenții suplimentare ale motoarelor.

Această abordare oferă un plus de siguranță în cazul unor probleme tehnice.

Ce s-a întâmplat până acum

Misiunea a fost lansată cu ajutorul rachetei Space Launch System, iar imediat după decolare, echipajul a început testele sistemelor navei.

Un moment esențial a fost manevra de injecție translunară, care a permis navei să părăsească orbita Pământului și să pornească spre Lună. Aceasta a durat aproape șase minute și a pus nava pe traiectoria corectă. Echipajul a testat sistemele de comunicații prin Deep Space Network, o rețea globală de antene care permite localizarea și comunicarea cu navele aflate dincolo de acoperirea GPS. În ziua a cincea, nava a intrat în sfera de influență a Lunii, moment în care gravitația acesteia a devenit dominantă.

Survol record al Lunii

Unul dintre cele mai importante momente a fost survolul Lunii, când echipajul a ajuns la aproximativ 252.756 mile (circa 407.000 km) de Pământ, depășind recordul stabilit de Apollo 13.

Astronauții au fotografiat și analizat suprafața lunară, inclusiv cratere și formațiuni geologice.

Pe durata misiunii, astronauții au trăit într-un spațiu de dimensiunea unei rulote, unde au dormit, mâncat, făcut exerciții și realizat experimente științifice.

NASA a transmis frecvent imagini și comunicări live din interiorul capsulei. Un moment descris ca memorabil de comandantul Reid Wiseman a fost observarea Pământului în întregime, de la poli până la continente, inclusiv aurora boreală. Pe parcursul misiunii, au existat perioade în care legătura cu Pământul a fost complet întreruptă, în special când nava a trecut pe partea îndepărtată a Lunii.

Aceste intervale au durat aproximativ 40 de minute.

Urmează cea mai periculoasă etapă

Ultima fază a misiunii este reintrarea în atmosferă, una dintre cele mai riscante etape, potrivit CNN.

Capsula Orion va intra în atmosferă cu o viteză de peste 30 de ori mai mare decât viteza sunetului, generând temperaturi de peste 2.700 de grade Celsius.

Există îngrijorări legate de scutul termic al navei, după probleme observate în timpul misiunii Artemis 1. Pentru a reduce riscurile, inginerii au modificat traiectoria de reintrare, evitând o manevră complexă și optând pentru o abordare mai sigură.

Datele colectate în timpul reintrării în atmosferă vor fi esențiale pentru viitoarele misiuni Artemis. Succesul acestei etape va deschide drumul pentru următoarele obiective majore: revenirea oamenilor pe Lună și, în perspectivă, trimiterea primilor astronauți pe Marte.

Orion va reintra în atmosfera Pământului cu o viteză de aproximativ 40.000 km/h, cea mai mare viteză de reintrare realizată vreodată într-o misiune cu echipaj uman. Amerizarea este planificată pe 10 aprilie în Oceanul Pacific, în apropiere de San Diego, California, unde Marina Statelor Unite va recupera echipajul.

Parteneri
Răpus de suferință, prima reacție a lui Răzvan Lucescu e mult, mult prea dureroasă! Gestul pe care l-a făcut la numai câteva ore de la moartea tatălui său e de-e dreptul sfâșietor! Au apărut și imaginile
Viva.ro
Răpus de suferință, prima reacție a lui Răzvan Lucescu e mult, mult prea dureroasă! Gestul pe care l-a făcut la numai câteva ore de la moartea tatălui său e de-e dreptul sfâșietor! Au apărut și imaginile
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu sfâșie suflete. Cuvintele lui rămase în urmă sunt cutremurătoare și îi vor marca pe toți cei care l-au cunoscut
Unica.ro
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu sfâșie suflete. Cuvintele lui rămase în urmă sunt cutremurătoare și îi vor marca pe toți cei care l-au cunoscut
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
gsp
Florin Prunea a dezvăluit un episod genial: „Era cu paharul de whisky în față. Mi-a dat 30.000 de dolari la pungă și m-a dat afară!”
GSP.RO
Florin Prunea a dezvăluit un episod genial: „Era cu paharul de whisky în față. Mi-a dat 30.000 de dolari la pungă și m-a dat afară!”
S-a stins victima accidentului provocat de Kader Keita » Ce riscă acum fotbalistul de la Rapid: concurs de infracțiuni
GSP.RO
S-a stins victima accidentului provocat de Kader Keita » Ce riscă acum fotbalistul de la Rapid: concurs de infracțiuni
Parteneri
Imagini rare de la cea mai recentă apariție a soților Lucescu! Unde s-au afișat atât de fericiți. Nimeni nu știa, atunci, că mai au atât de puțin timp împreună
Libertateapentrufemei.ro
Imagini rare de la cea mai recentă apariție a soților Lucescu! Unde s-au afișat atât de fericiți. Nimeni nu știa, atunci, că mai au atât de puțin timp împreună
Doamne, ce situație! Cum l-a găsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira când a revenit de la Desafio. A fost șocul vieții ei. A confirmat ce toată lumea bănuia
Avantaje.ro
Doamne, ce situație! Cum l-a găsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira când a revenit de la Desafio. A fost șocul vieții ei. A confirmat ce toată lumea bănuia
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie
Tvmania.ro
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie

Alte știri

Cinci avioane Boeing KC-135 Stratotanker au decolat din București înainte de armistițiul anunțat de Donald Trump
Știri România 12:15
Cinci avioane Boeing KC-135 Stratotanker au decolat din București înainte de armistițiul anunțat de Donald Trump
400.000 de români au devenit cetățeni ai altor state din UE. Care sunt țările de „adopție” preferate 
Știri România 12:00
400.000 de români au devenit cetățeni ai altor state din UE. Care sunt țările de „adopție” preferate 
Parteneri
Viktor Orban ar fi primit bani de la mafia rusă. Dezvăluirile unui șef de organizație criminală din Budapesta
Adevarul.ro
Viktor Orban ar fi primit bani de la mafia rusă. Dezvăluirile unui șef de organizație criminală din Budapesta
Testamentul fotbalistic pe care îl lasă Mircea Lucescu: „Lipsurile mele vor fi suplinite de Răzvan”
Fanatik.ro
Testamentul fotbalistic pe care îl lasă Mircea Lucescu: „Lipsurile mele vor fi suplinite de Răzvan”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Elle.ro
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat

Monden

Ce ar face Radu Vâlcan non-stop. Adela Popescu l-a dat de gol: „Pe mine mă și amuză”
Stiri Mondene 11:54
Ce ar face Radu Vâlcan non-stop. Adela Popescu l-a dat de gol: „Pe mine mă și amuză”
Cum le-au spus Andreea Popescu și Rareș Cojoc copiilor despre divorț. Reacția fiului cel mare a fost neașteptată
Stiri Mondene 11:30
Cum le-au spus Andreea Popescu și Rareș Cojoc copiilor despre divorț. Reacția fiului cel mare a fost neașteptată
Parteneri
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
TVMania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Urmează 3 zile de frig, ploi, lapoviţă sau ninsoare în aproape toată ţara. Alertă de vreme rea în Capitală
ObservatorNews.ro
Urmează 3 zile de frig, ploi, lapoviţă sau ninsoare în aproape toată ţara. Alertă de vreme rea în Capitală
Breaking! Informația momentului despre crima care a șocat România! A recunoscut! Medicul Cristian Staicu ar fi fost ucis de…
Libertateapentrufemei.ro
Breaking! Informația momentului despre crima care a șocat România! A recunoscut! Medicul Cristian Staicu ar fi fost ucis de…
Parteneri
I-a spus „Nu” lui Adi Mutu: „Mi-a plăcut că l-am refuzat. Dar acum regret”
GSP.ro
I-a spus „Nu” lui Adi Mutu: „Mi-a plăcut că l-am refuzat. Dar acum regret”
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Parteneri
Consumul la pompă a scăzut, estimează industria. Stadiul demersurilor Ministerului Energiei pentru creșterea capacității de rafinare, prin redeschiderea Petrotel
Mediafax.ro
Consumul la pompă a scăzut, estimează industria. Stadiul demersurilor Ministerului Energiei pentru creșterea capacității de rafinare, prin redeschiderea Petrotel
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
StirileKanalD.ro
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
Ultimul mesaj transmis de Mircea Lucescu înainte să moară! Ce mărturisire cutremurătoare a făcut „Il Luce”: „Gata, s-a terminat…”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de Mircea Lucescu înainte să moară! Ce mărturisire cutremurătoare a făcut „Il Luce”: „Gata, s-a terminat…”
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
Mircea Lucescu va fi înmormântat în Vinerea Mare. Ce nu fac preoții în ziua în care a fost răstignit Iisus Hristos
Redactia.ro
Mircea Lucescu va fi înmormântat în Vinerea Mare. Ce nu fac preoții în ziua în care a fost răstignit Iisus Hristos
„De ce n-ai avut grijă de el?” Ce a ieșit la iveală în cazul copilului de 12 ani care și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul unui bloc. Fratele mai mare ar fi fost martor
KanalD.ro
„De ce n-ai avut grijă de el?” Ce a ieșit la iveală în cazul copilului de 12 ani care și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul unui bloc. Fratele mai mare ar fi fost martor

Politic

Florin Barbu și Alexandru Nazare se ceartă pe motorina ieftină pentru fermieri și proiectul este blocat în Guvernul Bolojan. Ce riscă România | DOCUMENT
Politică 09:00
Florin Barbu și Alexandru Nazare se ceartă pe motorina ieftină pentru fermieri și proiectul este blocat în Guvernul Bolojan. Ce riscă România | DOCUMENT
CNA a explicat când se oprește emisia Realitatea Plus, după ce s-a retras licența. Valentin Jucan și Monica Gubernat: „Interdicția este și în online”
Politică 07 apr.
CNA a explicat când se oprește emisia Realitatea Plus, după ce s-a retras licența. Valentin Jucan și Monica Gubernat: „Interdicția este și în online”
Parteneri
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
ZiaruldeIasi.ro
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Mircea Lucescu în ultimele ore de viață. Detalii terifiante dezvăluite de medici: „Deşi pacientul părea viu, funcții vitale erau profund afectate”
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Mircea Lucescu în ultimele ore de viață. Detalii terifiante dezvăluite de medici: „Deşi pacientul părea viu, funcții vitale erau profund afectate”
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit