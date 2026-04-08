Artemis 2 se întoarce acasă: NASA a proiectat costumele portocalii pentru cel mai rău scenariu posibil

Costumele portocalii Artemis 2 fac istorie

Artemis 2, lansată la 1 aprilie 2026, marchează revenirea oamenilor în apropierea Lunii, la bordul navetei spațiale Orion a NASA. Echipajul format din Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover și Jeremy Hansen atrage atenția nu doar prin misiunea istorică, ci și prin costumele portocalii care au devenit rapid un simbol vizual puternic.

Înainte de plecarea în călătoria istorică de 10 zile în jurul Lunii, cei patru astronauți s-au echipat cu un costum portocaliu special, denumit Orion Crew Survival System (OCSS).

Sursa foto: NASA

Potrivit NASA, aceste costume au fost concepute pentru a proteja astronauții în timpul lansării misiunii, revenirii pe Pământ și în situații de urgență, oferind suport vital pentru supraviețuire timp de 6 zile.

Sub costume, astronauții poartă echipamente speciale de răcire

Costumul Orion a fost modernizat semnificativ față de echipamentele utilizate în era navetelor spațiale.

Casca este mai ușoară, mai rezistentă, este disponibilă în mai multe mărimi, contribuie la reducerea zgomotului și se conectează mai ușor la sistemul de comunicații.

Stratul exterior este ignifug și are culoarea portocalie, pentru a face membrii echipajului ușor vizibili în ocean în cazul în care ar trebui să părăsească Orion fără asistența personalului de recuperare.

Costumul include un sistem de presurizare care menține forma și facilitează mișcarea astronauților. Un fermoar reproiectat permite, de asemenea, astronauților să îmbrace rapid echipamentul și are o rezistență sporită. Îmbrăcămintea furnizează aer, elimină dioxidul de carbon și are un control termic îmbunătățit pentru menținerea temperaturii corporale. Sub costum, astronauții poartă un echipament special de răcire cu tuburi integrate, similar lenjeriei termice.

Spre deosebire de modelele mai vechi, disponibile în dimensiuni standard, costumele Orion sunt realizate pe măsura fiecărui membru al echipajului, lucru care reduce disconfortul în timpul purtării îndelungate sub presiune. Mănușile, partea costumului spațial care se uzează cel mai mult, sunt mai durabile și compatibile cu ecranele tactile, iar îmbunătățirile aduse bocancilor oferă protecție în caz de incendiu, se potrivesc mai bine și ajută astronautul să se miște mai agil.

Costumele Orion pot susține viața 144 de ore

Deși sunt concepute în principal pentru lansare și revenirea pe Pământ, costumele Orion pot asigura supraviețuirea astronauților în cazul în care naveta spațială ar pierde presiunea din cabină în timpul călătoriei spre Lună, ajustării orbitelor în stația Gateway sau pe drumul de întoarcere spre casă.

Astronauții ar putea supraviețui în interiorul costumului până la șase zile în timp ce se întorc pe Pământ.

Fiecare costum include echipamente de supraviețuire în cazul în care trebuie să părăsească Orion după amerizare, înainte de sosirea personalului de recuperare. Costumul Orion are propriul său colac de salvare care conține un emițător de localizare personal, un cuțit de salvare și un kit de semnalizare cu oglindă, lumină stroboscopică, lanternă, fluier și bastoane luminoase.

Realizate pe măsură de inginerii NASA, costumul prezintă benzi reflectorizante albastre care desenează un V pe torace și traversează coapsele și brațele.

Acest detaliu nu este pur estetic: V-ul indică punctele de prindere pentru echipele de salvare, în timp ce componentele albastre integrează vestele de salvare și rezervele de oxigen.

De ce portocaliu?

Culoarea portocalie nu a fost aleasă întâmplător.

Astronauții poartă aceste costume în momentele critice ale misiunii, iar vizibilitatea ridicată este esențială, mai ales în cazul unei amerizări.

Comparativ cu alte stiluri – de la designul minimalist al costumelor SpaceX, până la colaborarea dintre Prada și Axiom Space sau estetica promovată de Blue Origin a lui Jeff Bezos – costumele Artemis 2 pun accentul pe funcționalitate și impact vizual, potrivit NSS Magazine.

„Portocaliul Internațional”, conceput pentru a ieși în evidență

Culoarea costumului Orion, cunoscută drept „Portocaliu Internațional”, a fost folosită inițial în domeniul maritim și a devenit celebră în anii 30, când arhitectul Irving Morrow a ales-o pentru Golden Gate Bridge, pentru a asigura vizibilitatea construcției.

În 1947, culoarea a fost adoptată în aviație, inclusiv pentru avionul Bell X-1 pilotat de Chuck Yeager, care a depășit pentru prima dată viteza sunetului.

La NASA, costumele portocalii au fost introduse după dezastrul navetei spațiale Challenger, pentru a îmbunătăți șansele de salvare. Primele versiuni, apărute în 1988, erau voluminoase, însă modelele actuale sunt mult mai ergonomice și eficiente.

Costumele actuale funcționează ca adevărate sisteme de susținere vitală: astronauții pot trăi în ele până la 144 de ore, dacă este necesar. Clasificat oficial ca AMS Standard 595 #FS 12197, Portocaliul Internațional este definit ca un „portocaliu roșiatic viu”, conceput pentru a ieși în evidență.

După cum subliniază Leatrice Eiseman, director executiv al Pantone Color Institute, portocaliul este o culoare care cere să fie văzută: o combinație de roșu și galben, deci energie și urgență.

🚀 FULL LIVE FROM SPACE BROADCAST: President Donald J. Trump Calls Artemis II Astronauts After Breaking the Farthest Distance Record in Human Spaceflight 🇺🇸 HISTORIC!!



\"Your mission paves the way for America\'s return to the lunar surface very soon.\"

pic.twitter.com/RRz6YO16xq \— Michael Vincent (@zerocryption) April 7, 2026

Artemis 2 se întoarce acasă după un record istoric în jurul Lunii

Misiunea Artemis 2 se întoarce spre Pământ după ce a dus patru astronauți mai departe în spațiu decât orice echipaj uman din ultimele decenii, marcând un moment istoric pentru explorarea cosmică.

Echipajul format din Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch și Jeremy Hansen a devenit primul care părăsește orbita Pământului după misiunea Apollo 17 din 1972.

Misiunea marchează și premiere importante: primul astronaut de culoare, prima femeie și primul astronaut non-american care ajung atât de departe în spațiu.

Nava Orion se află acum pe o traiectorie de tip „free return” (întoarcere liberă), ceea ce înseamnă că, datorită gravitației Lunii, ar reveni pe Pământ chiar și fără intervenții suplimentare ale motoarelor.

Această abordare oferă un plus de siguranță în cazul unor probleme tehnice.

Ce s-a întâmplat până acum

Misiunea a fost lansată cu ajutorul rachetei Space Launch System, iar imediat după decolare, echipajul a început testele sistemelor navei.

Un moment esențial a fost manevra de injecție translunară, care a permis navei să părăsească orbita Pământului și să pornească spre Lună. Aceasta a durat aproape șase minute și a pus nava pe traiectoria corectă. Echipajul a testat sistemele de comunicații prin Deep Space Network, o rețea globală de antene care permite localizarea și comunicarea cu navele aflate dincolo de acoperirea GPS. În ziua a cincea, nava a intrat în sfera de influență a Lunii, moment în care gravitația acesteia a devenit dominantă.

Survol record al Lunii

Unul dintre cele mai importante momente a fost survolul Lunii, când echipajul a ajuns la aproximativ 252.756 mile (circa 407.000 km) de Pământ, depășind recordul stabilit de Apollo 13.

Astronauții au fotografiat și analizat suprafața lunară, inclusiv cratere și formațiuni geologice.

Pe durata misiunii, astronauții au trăit într-un spațiu de dimensiunea unei rulote, unde au dormit, mâncat, făcut exerciții și realizat experimente științifice.

NASA a transmis frecvent imagini și comunicări live din interiorul capsulei. Un moment descris ca memorabil de comandantul Reid Wiseman a fost observarea Pământului în întregime, de la poli până la continente, inclusiv aurora boreală. Pe parcursul misiunii, au existat perioade în care legătura cu Pământul a fost complet întreruptă, în special când nava a trecut pe partea îndepărtată a Lunii.

Aceste intervale au durat aproximativ 40 de minute.

Urmează cea mai periculoasă etapă

Ultima fază a misiunii este reintrarea în atmosferă, una dintre cele mai riscante etape, potrivit CNN.

Capsula Orion va intra în atmosferă cu o viteză de peste 30 de ori mai mare decât viteza sunetului, generând temperaturi de peste 2.700 de grade Celsius.

Există îngrijorări legate de scutul termic al navei, după probleme observate în timpul misiunii Artemis 1. Pentru a reduce riscurile, inginerii au modificat traiectoria de reintrare, evitând o manevră complexă și optând pentru o abordare mai sigură.

Datele colectate în timpul reintrării în atmosferă vor fi esențiale pentru viitoarele misiuni Artemis. Succesul acestei etape va deschide drumul pentru următoarele obiective majore: revenirea oamenilor pe Lună și, în perspectivă, trimiterea primilor astronauți pe Marte.

Orion va reintra în atmosfera Pământului cu o viteză de aproximativ 40.000 km/h, cea mai mare viteză de reintrare realizată vreodată într-o misiune cu echipaj uman. Amerizarea este planificată pe 10 aprilie în Oceanul Pacific, în apropiere de San Diego, California, unde Marina Statelor Unite va recupera echipajul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE